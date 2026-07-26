Развод века: жена отсудила $645 миллионов у корейского миллиардера 1 26.07.2026, 15:53

История пары напоминает сюжет южнокорейской драмы.

Апелляционный суд Южной Кореи обязал председателя корпорации SK Group Чхве Тхэ Вона выплатить бывшей супруге Но Со Ен около 645 миллионов долларов. Решение стало очередным этапом одного из самых громких бракоразводных процессов в истории страны, который местные СМИ давно называют «разводом века», пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Предметом многолетнего спора стало состояние миллиардера, оцениваемое примерно в 5 млрд долларов. Его капитал значительно вырос в последние годы благодаря стремительному развитию производителя микросхем SK Hynix, одного из ключевых партнеров Nvidia.

История пары напоминает сюжет южнокорейской драмы. Их свадьба в 1988 году, состоявшаяся в президентской резиденции, получила неофициальное название «брак века». Однако в 2015 году Чхве публично заявил о желании развестись, признавшись, что влюбился в другую женщину и стал отцом ребенка вне брака.

После нескольких лет судебных разбирательств Но Со Ен потребовала половину состояния бывшего мужа. Первая инстанция присудила ей около 50 миллионов долларов, однако она назвала это решение «отрицанием вклада женщин в семью», пишут авторы.

Нынешний вердикт оказался компромиссным. Суд отказался удовлетворить требование о выплате половины капитала, рассчитав долю на основе более ранней оценки активов миллиардера. В результате бывшая супруга получит примерно треть состояния, определенного судом.

Юристы Чхве не исключили дальнейшего обжалования. Если дело дойдет до Верховного суда, это станет уже пятым судебным процессом, связанным с их разводом.

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