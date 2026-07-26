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В Гродно женщине пришлось сделать ДНК-тест, чтобы доказать материнство

  • 26.07.2026, 14:35
В Гродно женщине пришлось сделать ДНК-тест, чтобы доказать материнство
иллюстративное фото

Нетипичная история имеет свое объяснение.

В Гродно женщине пришлось обратиться к судмедэкспертам, чтобы подтвердить материнство. Информация об этом появилась на сайте Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области.

Обычно ДНК-тесты для того, чтобы подтвердить родительство, делают мужчины. Неожиданно обратиться к такой процедуре пришлось и женщине из Гродно. В комитете судебных экспертиз она объяснила, что проблема возникла из-за того, что ее дочь появилась на свет дома. В итоге у семьи нет справки из медучреждения и свидетельства о рождении ребенка. Из-за того, что нужных документов не было, девочку не взяли в учреждение образования.

Эксперты провели генетическое исследование и подтвердили: женщина действительно мать малышки.

— Генетическая экспертиза в таких случаях остается единственным способом установить истину, — резюмирует Мария Лешик, официальный представитель управления ГКСЭ по Гродненской области. — Судебные эксперты помогают развеять сомнения, подтвердив отцовство или материнство.

Она также отметила, что по заявлению граждан ДНК-исследования могут проводиться, в том числе, и анонимно.

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