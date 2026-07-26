12 августа Европа увидит первое полное солнечное затмение за 27 лет 26.07.2026, 14:12

А что в Беларуси?

12 августа континентальная Европа увидит первое полное солнечное затмение с 1999 года. Однако увидеть его полностью повезет не всем странам. Полное солнечное затмение пройдет над Гренландией, Исландией, севером России, Атлантическим океаном, Испанией и небольшим участком Португалии.

Значительная часть Европы в этот день увидит лишь частичное солнечное затмение. Полную фазу темноты в Беларуси наблюдать также не удастся, однако беларусы смогут увидеть, как Луна частично «надкусит» солнечный диск у самого горизонта прямо перед его заходом. Например, в Минске затмение начнется в 20:10, а его максимум придется на 20:42, незадолго до захода солнца.

Для лучшего обзора стоит найти возвышенность или открытую местность с хорошим обзором на запад и северо-запад. Обязательно используйте специальные астрономические очки или защитные фильтры – обычные солнцезащитные очки не защитят глаза от ожога сетчатки.

Кстати, 12 августа можно будет наблюдать редкое сочетание трех небесных суперсобытий: солнечное затмение, парад из шести планет на рассвете (Юпитер, Марс, Меркурий, Сатурн, Уран, Нептун) и мощный пик метеорного потока Персеиды ночью (до 100–120 метеоров в час). По приблизительным подсчетам, совпадение всех трех условий происходит раз в десятки тысяч лет.

Чтобы увидеть метеорный поток Персеиды, нужно дождаться глубокой ночи и уехать подальше от городского освещения. Тогда без дополнительных приборов на небе можно будет заметить быстрые яркие вспышки метеоров, сгорающих в атмосфере.

А ближе к утру, перед самым восходом солнца, можно будет увидеть парад планет. Юпитер, Марс и Сатурн будут видны невооруженным глазом как очень яркие точки на небе. А вот Меркурий, Уран и Нептун можно будет увидеть только с помощью телескопа.

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