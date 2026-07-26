«Это за гранью»: в центре Минска популярный театр провел бесплатный спектакль
- 26.07.2026, 13:04
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Некоторые зрители ушли с возмущением.
В субботу, 25 июля, Белорусский театр кукол завершал театральный сезон. К этому событию в коллективе подготовили подарок для зрителей. В сердце Минска, в Раковском дворике, решили показать спектакль «Кот в сапогах». Посмотреть его могли все желающие, причем бесплатно. Но не обошлось без проблем. Из-за количества пришедших удовольствие от постановки получили далеко не все — и в Threads понеслись жалобы, пишет «Зеркало».
Минчанка Ольга запостила в Threads видео, на котором видны десятки, а может даже и сотни людей, которые собрались в субботу в Раковском дворике. «Слышно, но не видно», — пошутила она в своем посте, а в комментариях отметила, что с постановки они уехали.
Пользовательница @mimoletova более эмоционально высказалась по ситуации. После того, как она побывала на представлении, ее мнение о людях «упало кратно».
— Я за два часа заняла место, чтобы трехлетний малыш увидел спектакль.
А по факту вот такой был вид с первого ряда, — сообщила она и подтвердила эмоции фактами: разместила фото с видом со своего места.
На снимке заметно, как люди стоят перед сценой в несколько рядов.
— И ладно бы еще дети, так взрослые, которые откровенно готовы послать остальных на*** — это за гранью, — возмутилась она. — Лучше сделайте платное посещение
Надо 50 рублей. Заплатим. Но сегодняшняя организация спектакля (во многом благодаря зрителям) просто 0/10. Артисты молодцы. Браво.
Приехала посмотреть «Кота в сапогах» и психолог Анна. Зрительница призналась, что слышала много «великолепных отзывов» о театре кукол и то, что билеты на представления сложно достать. Поэтому, увидев объявление о представлении для всех желающих, решила туда пойти. С ней были муж и дети. Судя по фото, которые женщина разместила в Threads, ей досталось место за несколько рядов от сцены.
— Спектакль, актеры, декорации, куклы были на высоте, — написала она. — Но, конечно, было «но»… Была огромная толпа, [из-за чего] невозможно было видеть сцену. Это понятно, конечно, что бесплатное мероприятие и много желающих… Но это не самое главное. Понимаю, что кто-то пришел заранее и занял места. Даже взрослые, хоть спектакль детский. Но я не могу понять, [почему] между сиденьями и сценой стояли дети и даже взрослые, которые собой почти полностью закрывали всех кукол для окружающих! Кроме того, дети залезали на сцену во время представления и трогали кукол, чем мешали артистам!
По словам Анны, ее дети в итоге тоже подошли поближе, чтобы посмотреть спектакль.
— Хоть и не были видны куклы полностью, но им понравилось, — резюмировала она.
В похожей ситуации оказалась и зрительница Алеся, тоже приехавшая на «Кота в сапогах».
— Дети не смогли ничего увидеть. Многие взрослые сидели на детских местах. Даже когда ведущая попросила уступить детям, ни один взрослый не встал, — написала в Threads она. — Люди ругались, толкались. Из-за детей и взрослых, которые встали прямо перед сценой, ничего не было видно. Главный вопрос: неужели вам было нормально сидеть на детских местах?
В комментариях одна из пользовательниц рассказала, что, увидев толпу, ушла со спектакля еще до начала.
— В придачу, перед нами дама под зонтиком стояла… Поняли, что надо уходить и ушли, — рассказала она.
В ответ на это Алеся добавила: «Мы тоже ушли через минут десять».