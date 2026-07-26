Балтийский воздух накроет Беларусь в августе 26.07.2026, 12:58

К концу июля тем не менее немного потеплеет.

Судя по всему, наступающая неделя обещает белорусам быть умеренно теплой – без изнуряющего зноя, но и без резких похолоданий. Температура будет держаться около климатической нормы, а освежающие дожди и грозы станут ее постоянными спутниками.

Синоптик Дмитрий Рябов рассказал, чего ждать от погоды с 27 июля по 2 августа.

Чем нас встретит понедельник

Неделя начнется с влияния атмосферного фронта с Балтийского моря. Ожидается переменная облачность, в большинстве районов – кратковременные дожди, возможны грозы.

Под утро – местами слабый туман. Ветер южный, умеренный, временами порывистый. Ночью – от +11 до +16°C, днем – от +21°C на северо-западе до +30°C на Гомельщине и Брестчине.

Вторник и среда: дожди и влажность

Во вторник погоду продолжат определять атмосферные фронты и влажные воздушные массы. Облачно с прояснениями, в большинстве районов – кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный, умеренный, порывистый.

Влажность – до 80%. Ночью – +10...+16°C, днем – +19...25°C, на востоке – до 29°C.

В среду дожди с грозами сохранятся на востоке страны. Ночью и утром – туман, влажность воздуха – до 90%. Ветер западный, северо-западный, умеренный, порывистый. Ночью – от +12 до +17°C, днем – от +18°C на западе до +25°C на Гомельщине.

К концу месяца немного потеплеет

В четверг погоду будет определять область высокого давления. Грозовые дожди пройдут в основном по юго-востоку. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью и утром – туман, влажность высокая. Ночью – от +9 до +14°C, днем – от +25°C на Витебщине до +27°C в Брестской и Гомельской областях.

В пятницу – без существенных осадков, переменная облачность. Ветер умеренный, переменных направлений. Ночью и утром – непродолжительный туман. Ночью – +13...+18°C, днем – от +25°C на северо-востоке до +29°C по Брестской области.

Похолодание с Балтики

В субботу, по словам Рябова, погоду вновь будут определять влажные воздушные массы с Балтики. Август встретит белорусов облачностью с прояснениями. Временами стоит ждать кратковременных дождей. Днем – грозы.

Ветер западной четверти, умеренный. Влажность – до 80%. Ночью – +10...15°C, днем – от +19°C на северо-западе до +25°C на юго-востоке.

В воскресенье погода существенно не изменится: облачно с прояснениями, в большинстве районов – дожди. Ночью и утром – туман с видимостью до полукилометра.

Ветер ожидается северо-западный, умеренный. Ночью – около +12°C, днем – от +15 до +20°C, по Гомельской и Могилевской областям – +21...+25°C.

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