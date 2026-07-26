Румыния сбила уже третий российский дрон, залетевший на ее территорию 26.07.2026, 12:50

Инцидент произошел в районе Сулина-Хилия.

В Румынии утром 26 июля истребитель F-16 уничтожил еще один российский беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Румынии Никушора Дана.

По словам президента, инцидент произошел в 10:13 в районе Сулина-Хилия.

«Приветствую румынских пилотов и наземные экипажи с профессионализмом, мужеством и эффективностью, с которыми они выполняют свои задачи. Своими действиями они способствуют защите национальной территории и безопасности румынских граждан», - заявил Дан.

Он также сообщил, что по результатам расследования Генпрокуратуры Румынии беспилотник, сбитый накануне, принадлежит к типу «Shahed», который Россия использует во время войны против Украины.

В настоящее время продолжается расследование в отношении дронов, сбитых в течение двух последних дней. Именно его результаты послужат основанием для официального дипломатического протеста Румынии в РФ.

«Недопустимо и нетерпимо, чтобы Российская Федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое одновременно является воздушным пространством НАТО и Европейского Союза. Такие действия неприемлемы, и мы относимся к ним со всей серьезностью вместе с нашими союзниками», - подчеркнул президент Румынии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com