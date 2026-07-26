В Беларуси сегодня будет солнечно и жарко 26.07.2026, 8:57

Синоптики порадовали прогнозом погоды на воскресенье.

Синоптики предупредили, что сегодня, 26 июля, воздух в Беларуси прогреется до +30. При этом дождей не будет.

«Внимание! Днем 26 июля местами по юго-западу республики максимальная температура воздуха достигнет +30», – предупредил Белгидромет.

За сегодняшнюю погоду будет отвечать область повышенного атмосферного давления. Облаков почти не будет, поэтому не будет и осадков. Обещан южный умеренный ветер. Температура воздуха – от 24 до 30 градусов.

В понедельник на Беларусь из Польши «нападут» атмосферные фронты, и если ночью будет почти без осадков, то утром и днем чуть ли не повсеместно пройдут кратковременные дожди, местами – сильные и с грозами. Ожидается также порывистый ветер. Ночью от +10 по востоку до +19 по западу, днем – +25..+32, а в западных и северных районах – 21–24 тепла.

Во вторник, 28 июля, похолодает из-за воздушных масс североатлантического происхождения. Ночью прогнозируется 10–17 градусов, днем – 17–24. В течение суток – облачно с прояснениями, ветрено, на большей части территории Беларуси пройдут дожди, местами – ливни и грозы.

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