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В Островце в очередной раз отключили второй энергоблок АЭС

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  • 26.07.2026, 9:46
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В Островце в очередной раз отключили второй энергоблок АЭС

Конкретную причину пока не назвали.

Второй энергоблок БелАЭС отключен от сети. Об этом сообщила пресс-служба станции утром в воскресенье, 26 июля.

Второй энергоблок БелАЭС отключен от сети персоналом станции «для проведения диагностических мероприятий электротехнического оборудования».

Причиной отключения могло стать срабатывание защитной автоматики или сигнализации, однако официально на БелАЭС конкретную причину пока не назвали.

Работники станции предупредили, что радиационный фон не изменился, а электроснабжение потребителей не нарушено.

«После завершения работ энергоблок будет включен в сеть», пообещали на БелАЭС.

Напомним, что 26 марта 2023 года второй энергоблок БелАЭС полностью обесточили и отключили от энергосистемы.

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