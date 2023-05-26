Второй энергоблок БелАЭС полностью обесточили и отключили от энергосистемы 1 26.05.2023, 14:07

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В чем причина?

На втором энергоблоке БелАЭС продолжается комплексная проверка технических характеристик оборудования и систем. Сегодня, 26 мая, специалисты приступили к динамическим испытаниям в режиме полного обесточивания блока с его отключением от энергосистемы, сообщили в Минэнерго.

«Перед переходом на следующий этап — опытно-промышленной эксплуатации блока — специалисты должны убедиться, что все системы и оборудование, включая системы безопасности, работают надежно, в соответствии с проектными параметрами», — заявили в ведомстве.

Сообщается, что такая последовательность программы испытаний, в том числе с отключением блока от сети, — общемировая практика. Перед вводом атомных станций в промышленную эксплуатацию проводится широкий круг различных исследований и тестирований.

Напомним, 25 марта этого года второй энергоблок БелАЭС вывели на минимально контролируемый уровень мощности, 13 мая подключили к сети. Пока он работает не на полную мощность.

После введения в работу второго энергоблока БелАЭС теоретически сможет вырабатывать около 18 млрд кВт·ч в год. В 2024 году электроэнергию, произведенную на АЭС, Беларусь планирует продавать в Россию.

Накануне на втором энергоблоке БелАЭС провели «плановые испытания». В Министерстве энергетики заверили, что «они прошли успешно».

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