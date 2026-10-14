«Трамп попал в ловушку своей дизельной сделки» 4 14.10.2026, 13:45

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Дональд Трамп

Эксперт объяснил, что стоит за идеей «энергетического перемирия».

После заявления Дональда Трампа об «энергетическом перемирии» Россия продолжила удары по Украине. Киев заявил, что воздержался от атак по российским НПЗ, но в ответ получил новые обстрелы.

Почему объявленное Трампом «энергетическое перемирие» так и не заработало? Об этом сайт Charter97.org поговорил с директором Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом:

— Я бы начал с этой достаточно странной, мягко говоря, «дизельной сделки». Видимо, причины того, что происходит сейчас, кроются именно в ней.

Не случайно сказал «странной»: непонятно, кто эту идею Трампу подкинул. Она оказалась, мягко говоря, неудачной. Во-первых, реакция за пределами Америки была резко негативной: и со стороны Украины, и со стороны Европы, и со стороны экспертов, которые говорят, что эта сделка никак не сможет поспособствовать снижению цен на топливо в Соединенных Штатах.

Она вызвала резкую критику даже среди видных республиканцев. По последним опросам, которые я видел, в Соединенных Штатах большинство американцев из обеих партий выступает за поддержку Украины. А эта сделка явно звучит диссонансом. Ее сложно назвать поддержкой Украины, скорее наоборот. И после этого мы слышим о перемирии, по которому нет никакой реакции ни в Киеве, ни в Москве. Непонятно, на чем оно основывалось, кто снова предложил эту идею и какие договоренности за ней стоят. Это выглядит как спонтанная инициатива.

Мне кажется, причины последних заявлений кроются в приближении промежуточных выборов в Конгресс. Для Республиканской партии там вырисовываются не самые позитивные перспективы. Еще летом они надеялись сохранить контроль над Конгрессом и Сенатом. Сейчас, по разным оценкам, рейтинг Республиканской партии в целом идет вниз.

Понятно, что партия каким-то образом посылает Трампу сигналы: нужно что-то делать. На фоне патовой ситуации с Ираном он пытается показать какие-то успехи на направлении российско-украинской войны. Мне кажется, главная причина в этом.

— Трамп фактически требует от Украины прекратить удары по российским НПЗ, которые бьют по военной экономике Кремля. На этом фоне Киев не получил предупреждение о баллистическом ударе, а SpaceX могла ограничить работу Starlink для украинских военных. Чем это может грозить Украине?

— Это шаги, которые, повторюсь, вряд ли можно назвать дружественными. Я не могу сказать, что администрация заняла враждебную позицию, но мы видим явно недружественные действия. Можно ли назвать это мерами по принуждению Украины к миру на условиях Москвы? Такую версию можно озвучить, но так далеко я бы пока не заходил. Очевидно, в ближайшее время мы можем ожидать дополнительных консультаций.

Потому что в таком же недоумении, как мы с вами, насколько я понимаю, находятся практически все эксперты и медиа, которые отслеживают ситуацию вокруг войны. Все ждут дополнительных разъяснений.

— Как Украине противостоять такому давлению со стороны США? Может ли ставка на Европу и собственные технологии снизить зависимость Киева от решений Вашингтона?

— Здесь правильно поставлен вопрос: противостоять каким образом? Прежде всего, укрепляя всестороннее сотрудничество со странами Европы, что Киев делает на постоянной основе. В последние дни мы слышим о проведении дополнительных консультаций. В том числе президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с премьер-министром Канады, обсуждая эту ситуацию. Это один вариант.

Второй момент: есть критические направления, которые известны и в Вашингтоне, и в Москве, и в Киеве. Это, очевидно, получение определенной информации, в том числе разведывательного характера, и связь. Здесь я не могу назвать себя экспертом, но это то, что я слышу и читаю.

И вот это сегодня в полной мере заменить со стороны Европы не получается. Европейцы, собственно говоря, это признавали. Ставка на собственные технологии — это то, что Украина начала делать уже давно. Сейчас эти вопросы решаются значительно быстрее, чем раньше, хотя все равно это не вопрос завтрашнего или послезавтрашнего дня. Поэтому ситуация такая: очевидно, кто-то в Вашингтоне хотел бы использовать этот рычаг против Украины. Может быть, не для принуждения к миру — это громко сказано, но, во всяком случае, для того, чтобы смягчить позицию Украины или каким-то образом изменить ее в тех моментах, которые, возможно, вызывают в Вашингтоне непонимание или даже раздражение.

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