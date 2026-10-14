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SpaceX могла ограничить работу Starlink в Украине

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  • 14.10.2026, 10:42
  • 4,414
SpaceX могла ограничить работу Starlink в Украине

Украинские военные не получили предупреждения об изменениях.

В ночь на 14 октября компания SpaceX ввела ограничения скорости работы терминалов Starlink во время движения в Украине. Об этом заявил советник президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергей (Флэш) Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на данный момент ограничения касаются так называемого «военного пакета». А именно – услуг StarShield, скорость которых была ограничена до не более 100 миль (примерно 161 км) в час.

«Наши силы обороны не получали предупреждения об этом ограничении, и это привело к срыву ряда миссий. Очевидно, что это действие не может быть совпадением и связано с текущей политической ситуацией», – подчеркнул Флэш.

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