РФ ударила по ТЭЦ в Харькове после заявления Трампа о перемирии 8 11.10.2026, 20:26

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Зеленский заявил, что РФ продолжает атаковать украинскую энергетику.

11 октября Россия атаковала ТЭЦ-5 в Харькове - это произошло спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о начале «энергетического перемирия» между Украиной и РФ.

Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Сегодня есть заявление Президента Соединенных Штатов о том, что энергетическое прекращение огня достигнуто. Это хорошая для всех новость, важно, чтобы это стало частью реальности. Украина поддерживает все реальные и надежные форматы прекращения огня и прекращения войны», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина готова не наносить удары по российской энергетике, однако для этого нужна аналогичная готовность России.

Зеленский обратил внимание на то, что недавние действия врага говорят об обратном. Так, 11 октября в украинском небе были российские «шахеды» и авиабомбы. Кроме того, были зафиксированы удары РФ по энергетике.

«Только что был удар по ТЭЦ-5 в городе Харьков, по энергетике в Харькове. Всего за одну эту неделю россияне нанесли более 200 ударов по объектам нашей генерации и передачи электричества в Украине. Еще 17 ударов в неделю было по газовым и по нефтяным объектам здесь, в Украине», - заявил Зеленский.

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