Трамп объявил энергетическое перемирие между Украиной и Россией 12 11.10.2026, 17:43

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Фото: Getty Images

Президент США заявил, что стороны якобы согласились.

Президент США Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Украиной и Россией. Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

По словам главы Белого дома, обе стороны согласились на энергетическое перемирие. Также он попросил не нарушать его.

«С этого момента в войне между Россией и Украиной действует «энергетическое перемирие». Обе стороны согласились. Не нарушайте его! Спасибо за внимание к этому вопросу», – отметил глава Белого дома.

Следует также отметить, что ни Украина, ни Россия пока официально не подтверждали это заявление Трампа.

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