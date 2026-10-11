Трамп объявил энергетическое перемирие между Украиной и Россией12
- 11.10.2026, 17:43
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Президент США заявил, что стороны якобы согласились.
Президент США Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Украиной и Россией. Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.
По словам главы Белого дома, обе стороны согласились на энергетическое перемирие. Также он попросил не нарушать его.
«С этого момента в войне между Россией и Украиной действует «энергетическое перемирие». Обе стороны согласились. Не нарушайте его! Спасибо за внимание к этому вопросу», – отметил глава Белого дома.
Следует также отметить, что ни Украина, ни Россия пока официально не подтверждали это заявление Трампа.