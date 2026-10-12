Зеленский: Украина решает, работают ли российские НПЗ

Зеленский: Украина решает, работают ли российские НПЗ34
- 12.10.2026, 20:08
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Украинский президент ответил на сделку Трампа.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже нарушила энергетическое перемирие, о котором днем ранее объявил президент США Дональд Трамп.
Об этом президент Украины сказал во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, который проходит в столице Польши 12 октября. По словам Зеленского, вскоре после публикации американского лидера российские войска нанесли удар по электростанции в Харькове.
При этом в ночь после объявления перемирия российские нефтеперерабатывающие заводы не подвергались атакам, как и просил глава Белого дома. Зеленский также заявил, что Украина сама определяет, будут ли работать российские НПЗ и перемещаться танкеры с топливом. На этом фоне он задался вопросом, почему США не заключили с Украиной соглашение о поставках дизельного топлива. «Почему Америка не заключает с Украиной соглашение о дизельном топливе? Мы определяем, работают ли нефтеперерабатывающие заводы», — сказал президент Украины.
«Мы ждем подробностей разговоров между американцами и россиянами. Это энергетическое прекращение огня может сработать и стать важным шагом к завершению войны», — сказал президент Украины.
Зеленский подчеркнул соблюдение Киевом перемирия и заявил, что прошлой ночью ни один российский НПЗ не загорелся.
Зеленский также заявил, что президентские выборы в Украине «с точки зрения безопасности абсолютно невозможны», пока идет война.