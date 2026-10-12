Зеленский: Украина решает, работают ли российские НПЗ 34 12.10.2026, 20:08

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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Украинский президент ответил на сделку Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже нарушила энергетическое перемирие, о котором днем ранее объявил президент США Дональд Трамп.

Об этом президент Украины сказал во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, который проходит в столице Польши 12 октября. По словам Зеленского, вскоре после публикации американского лидера российские войска нанесли удар по электростанции в Харькове.

Выступления Владимира Зеленеского на Варшавском форуме по безопасности, 12 октяюря 2026 года

Фото: Wojtek Radwanski / AFP / East News

При этом в ночь после объявления перемирия российские нефтеперерабатывающие заводы не подвергались атакам, как и просил глава Белого дома. Зеленский также заявил, что Украина сама определяет, будут ли работать российские НПЗ и перемещаться танкеры с топливом. На этом фоне он задался вопросом, почему США не заключили с Украиной соглашение о поставках дизельного топлива. «Почему Америка не заключает с Украиной соглашение о дизельном топливе? Мы определяем, работают ли нефтеперерабатывающие заводы», — сказал президент Украины.

«Мы ждем подробностей разговоров между американцами и россиянами. Это энергетическое прекращение огня может сработать и стать важным шагом к завершению войны», — сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул соблюдение Киевом перемирия и заявил, что прошлой ночью ни один российский НПЗ не загорелся.

Зеленский также заявил, что президентские выборы в Украине «с точки зрения безопасности абсолютно невозможны», пока идет война.

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