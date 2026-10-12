Сенаторы США предъявили Трампу закон, запрещающий его дизельную сделку 8 12.10.2026, 7:42

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В 2022 году Конгресс прямо запретил импорт российских энергоносителей.

Шесть американских сенаторов от обеих партий выступили с заявлением относительно сделки президента США Дональда Трампа с правителем РФ Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива. В заявлении, опубликованном на сайте Комитета Сената по международным отношениям, напоминается, что в США действует запрет на импорт российских энергоносителей.

«В 2022 году Конгресс прямо запретил импорт российских энергоносителей, чтобы не допустить финансирования жестокой войны Путина против Украины за счет американских средств. Позиция Конгресса была однозначной: США не должны импортировать российскую нефть до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против Украины и угрозы в адрес наших союзников по НАТО», – сказано в заявлении.

Сенаторы отмечают: решение Трампа об импорте российского дизтоплива прямо противоречит этому закону, а также указывают на то, что администрация президента не провела консультаций с Конгрессом и не предоставила никакого объяснения своей сделки с РФ, тогда как закон обязывает ее сделать это. «США не должны предоставлять Путину финансовую поддержку, пока Россия продолжает убивать мирных жителей Украины. Администрация должна немедленно изменить свой курс», – говорится в заявлении.

Заявление подписали сенаторы Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), занимающая пост старшего представителя меньшинства в Комитете Сената по международным отношениям; Сьюзан Коллинз (республиканка от штата Мэн); Ричард Блументал (демократ от штата Коннектикут); Лиза Мурковски (республиканка от штата Аляска); Рон Уайден (демократ от штата Орегон); Том Тиллис (республиканец от штата Северная Каролина) и Джон Кертис (республиканец от штата Юта).

Как писал сайт Charter97.org, после объявления Трампа о топливной договоренности с Путиным Минфин США выдал временную лицензию на поставки российского дизтоплива. Операции с российским дизелем разрешено проводить до 7 апреля 2027 года.

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