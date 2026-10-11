Фейковая сделка Трампа Вячеслав Ширяев

11.10.2026, 4:10

Фото: Reuters

Может лучше про лунный трактор?

А можно развидеть все посты про «дизельную сделку» Трампа с РФ? Может, лучше про реактор? Про любимый лунный трактор? Полномасштабная война идет почти 5 лет, и нам все труднее сохранять хладнокровие.

Соцсети и СМИ дают слишком много поводов для эмоциональных реакций: покупки западными банками российского золота через страны СНГ, поставки Южной Кореей топлива России, высокие цены на нефть, помогающие Кремлю оттянуть на пару месяцев неизбежный конец… Это серьезные вызовы, которые требуют честного анализа, а иногда — шумной реакции, чтобы оказать влияние на общественность и элиты.

Но в случае с совершенно фейковой «дизельной сделкой» реакция пошла не в те «ворота». Трамп использовал ее для информационного давления на рынки (в т.ч. «политические»), никакого практического содержания в ней не было изначально. Осознав это вчера и проигнорировав бессмыслицу, мы могли ее обнулить и обесценить.

Увы, аналитика профессионалов рынка топлива оказалась слишком скучна и заумна, чтобы обращать на нее внимание — тем более, когда есть повод выплеснуть все эмоции разом. Путин и Трамп получили PR-дивиденды, хотя могли бы утереть носы — не будь мы такими «взвинченными».

«Дизельная сделка» не содержит ни одного значимого последствия и не является событием, потому что:

1. США не испытывают дефицита дизельного топлива, так как страна является его нетто-экспортером, а не импортером. То есть в США дизеля производится больше, чем нужно потребителям. «Русский дизель» может оказать еле заметное влияние на цены только в случае его покупки и поставки на внутриамериканский рынок «за бесценок». Давайте порадуемся убыткам Кремля!

2. С переходом РФ на «сезонное дизельное топливо» (зимний дизель) в октябре-ноябре НПЗ произведут до 1 млн тонн «летнего дизеля», который не нужен на внутрироссийском рынке (его будет лихорадить от дефицита зимнего дизеля и нормального бензина) и должен экспортироваться. В портах Приморск и Новороссийск уже скапливаются объемы «лишнего» летнего дизеля — он пошел бы в другие страны (по мировым ценам), а теперь пойдет в США (по сильно заниженным), если украинские дроны не навестят снова эти терминалы (а они навестят) и если все не забудут про «фейковую сделку Трампа» в понедельник (а все забудут).

3. Объем осенних поставок в рамках «фейковой сделки» почти в 10 раз меньше российского экспорта в «лучшие годы». Для рынка США (половина дневного потребления — т.е. хватит его примерно на 12 часов), а уж тем более мирового — это меньше, чем «капля в море». Даже если пара танкеров «под телекамеры» пересечет Атлантику (вероятность крайне низка), то на этом все и закончится. Прописанные в сообщении Трампа объемы зимнего периода никуда не «поедут» совершенно точно: лучше продавать снег чукчам, чем дизель американцам.

Дорогие друзья! Чем больше мы реагируем на «пустые» заголовки, тем чаще становимся игрушками в руках нечистоплотных манипуляторов. Давайте сохранять ресурсы для реакции на по-настоящему важные события: например, удары по российским НПЗ на следующей неделе, регулирующие поставки топлива из РФ лучше, чем любые посты Трампа.

А вот и десерт:

H.R. 6968 — Ending Importation of Russian Oil Act принят Конгрессом и подписан президентом США Байденом 8 апреля 2022 года. Под запретом закупки из России: сырой нефти, нефтепродуктов, бензина, дизеля, мазута, СПГ, природного газа, угля, кокса, битума. Отменить запрет может только Конгресс. Трамп может снять запрет, если:

1. РФ достигла соглашения с Украиной о выводе войск и прекращении боевых действий;

2. РФ не представляет непосредственной военной угрозы ни одному члену НАТО;

3. РФ признает право украинского народа свободно выбирать свое правительство.

После подачи таких аргументов есть 90 дней на возражения Конгресса. Без этого — запрет бессрочный.

Вячеслав Ширяев, «Фейсбук»

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