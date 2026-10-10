Влиятельный сенатор США жестко «разнес» Трампа из-за дизельного соглашения с Путиным 6 10.10.2026, 14:02

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Ричард Блументаль

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Ричард Блументаль также предупредил американские кампании.

Американский сенатор Ричард Блументаль раскритиковал решение президента США Дональда Трампа отменить санкции на российское дизельное топливо. Об этом Блументаль написал в своем посте в социальной сети X.

«Решение президента (Дональда Трампа – УНИАН) отменить санкции на российское дизельное топливо – это позор и делает нас соучастниками войны Путина против Украины», – заявил Блументаль.

По словам сенатора, ослабление санкций является попыткой смягчить последствия хаоса, вызванного войной США в Иране. Он утверждает, что от такого решения выиграют лишь экономики Китая и России, а следствием станет гибель еще большего числа мирных украинцев.

Он также назвал соглашение с российским правителем Владимиром Путиным пятном на репутации США и заявил, что оно противоречит намерениям Конгресса, закрепленным в двухпартийном законопроекте о санкциях. Сенатор призвал Трампа немедленно отменить это решение.

«Это соглашение с диктатором-убийцей является пятном на характере нашей нации, оскорблением памяти Линдси Грэма и прямо противоречит намерениям Конгресса, закрепленным в нашем двухпартийном законопроекте о санкциях. Президент должен немедленно отменить это соглашение», – пишет сенатор.

Отдельно он обратился к американским компаниям, которые могут рассматривать возможность получения прибыли от сотрудничества с Россией, предупредив, что Конгресс будет следить за их действиями.

«Американским компаниям, рассматривающим возможность получения кровавых денег Путина: Конгресс наблюдает», – заявил Блументаль.

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