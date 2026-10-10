Зеленский отреагировал на скандальное решение Трампа по дизелю 34 10.10.2026, 9:14

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Владимир Зеленский

Подарки Путину не сработают на мир.

Решение Соединенных Штатов по российскому дизельному топливу обернется продолжением террора и подлостями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

«Подарки Путину не сработают на мир и какую-либо пользу для цивилизованного мира. Россия «отблагодарит» за дизель дальнейшим террором и подлостями», - отметил глава Украины.

Президент подчеркнул, что разрешение стране-агрессору продавать нефтепродукты является инвестицией в войну, которую нужно закончить, а не продолжить. Зеленский заявил, что необходима реальная деэскалация с РФ в зеркальном формате.

«Любое ослабление санкций против России без четкой и длительной деэскалационной договоренности с Россией - это очевидная слабость, это играет на Россию, на то, что она будет убивать больше, воевать дольше, еще меньше будет уважать Америку и нанесет еще больше потерь и ущерб миру», - подчеркнул он.

Что предшествовало

Трамп заявил, что в разговоре с Путиным договорился, что РФ немедленно поставит более 300 000 тонн дизеля на американский и мировой рынки, еще 500 000 тонн - в течение ноября, и 1 000 000 тонн - сразу после этого.

Кроме того, учитывая состояние нефтеперерабатывающих заводов РФ, страна-агрессор затем поставит еще 3 000 000 тонн дизельного топлива.

Минфин США уже разрешил поставку российского дизеля и снял с него санкции до 7 апреля 2027 года.

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