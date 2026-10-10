В Кремле попытались объяснить, почему Трамп долго не звонил Путину 11 10.10.2026, 8:08

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Дональд Трамп

Разговор якобы готовили несколько дней.

Разговор российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, который состоялся 9 октября, подготавливали несколько дней, стороны искали окно в их графике.

Об этом проинформировал помощник хозяина Кремля Юрий Ушаков, пишет Диалог.UA.

По словам Ушакова, 7 октября он созванивался со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, и тот передал поздравление Путину с днем рождения от Трампа. Уиткофф якобы сказал, что Трамп хочет поздравить Путина лично по телефону. С тех пор стороны готовили их телефонный разговор.

Ушаков утверждает, что Трамп перенес некоторые свои дела ради телефонного разговора с Путиным. Во время разговора Трамп «тепло» поздравил главу России с днем рождения, пожелал успехов и благополучия.

Согласно информации Ушакова, Трамп и Путин 9 октября беседовали полтора часа, то есть, дольше, чем в предыдущий раз. В октябре их разговор продолжался только один час. Ранее Трамп и Путин разговаривали по телефону гораздо дольше. Например, в прошлом году их беседа продлилась около 2,5 часа.

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