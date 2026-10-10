закрыть
10 октября 2026, суббота, 3:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным

  • 10.10.2026, 0:59
  • 1,216
Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным
ФОТО: GETTY IMAGES

Он касался дизельного топлива.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

По словам американского лидера, они договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынок.

«Россия немедленно поставит более 300 тыс. тонн дизельного топлива на американский и мировой рынок, еще 500 тыс. тонн в ноябре и 1 млн тонн сразу после этого. Кроме того, исходя из состояния своих дизельных заводов, Россия затем в течение короткого периода времени поставит 3 млн тонн дизельного топлива»,— написал Трамп в Truth Social.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук