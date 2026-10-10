Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным
- 10.10.2026, 0:59
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Он касался дизельного топлива.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
По словам американского лидера, они договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынок.
«Россия немедленно поставит более 300 тыс. тонн дизельного топлива на американский и мировой рынок, еще 500 тыс. тонн в ноябре и 1 млн тонн сразу после этого. Кроме того, исходя из состояния своих дизельных заводов, Россия затем в течение короткого периода времени поставит 3 млн тонн дизельного топлива»,— написал Трамп в Truth Social.