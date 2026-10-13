«Поезд ушел»: почему дизельная сделка с Путиным не спасет Трампа 5 13.10.2026, 15:52

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Соглашение с Кремлем не остановило падение рейтингов республиканцев.

Опросы показывают, что попытка президента США переложить ответственность за цены на топливо на Украину вряд ли поможет республиканцам на промежуточных выборах.

Решение Дональда Трампа разблокировать поставки российского дизельного топлива в США стало одной из самых скандальных внешнеполитических инициатив его администрации за последние недели. Издание The Atlantic назвало эту сделку фактической сдачей интересов Украины и подарком для Путина.

Очевидно, для Трампа это была попытка спасти рейтинги Республиканской партии перед промежуточными выборами в США 3 ноября. Однако последние опросы показывают, что кризис поддержки Трампа и его партии уже вряд ли можно переломить до дня голосования.

«Речь идет не об Украине и России. Речь идет об американских выборах», — так договоренность Трампа с Путиным объяснил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Он назвал соглашение по дизтопливу «ошеломляющим и возмутительным» и подчеркнул, что Трамп пытается показать избирателям: он якобы способен быстро снизить цены на топливо.

Сам Трамп перекладывает ответственность за подорожание дизеля на Киев и удары Украины по российским НПЗ. Но еще в конце сентября агентство AP отмечало, что цены на дизель стали одной из ключевых тем избирательной кампании в США и выросли прежде всего на фоне обострения войны на Ближнем Востоке.

По данным американских СМИ, средняя цена дизтоплива в США достигала рекордных уровней. Причиной стали не только удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, но и кризис поставок нефтепродуктов через Ормузский пролив и другие логистические маршруты на Ближнем Востоке.

Теперь, когда до выборов осталось менее трех недель, соглашение с Путиным выглядит как попытка Трампа остановить падение поддержки республиканцев ценой Украины.

«Когда изменить ситуацию уже сложно, остается попытаться контролировать нарратив. К примеру, обвинить Украину. С одной стороны, это попытка направить недовольство на внешнего виновника и как-то убедить часть избирателей. С другой — если республиканцы все же проиграют в ноябре, Трамп сможет сказать, что это из-за Зеленского, который подставил его, чтобы помочь демократам», — отметил украинский журналист в Вашингтоне и медиасоветник фонда Razom for Ukraine Остап Ярыш.

Такой нарратив уже активно продвигают MAGA-консерваторы. Они утверждают, что Украина продолжает наносить удары по российским НПЗ якобы для того, чтобы навредить Трампу и помочь демократам на выборах.

Однако опросы показывают: даже резкое снижение цен на топливо вряд ли спасет республиканцев. По данным The Independent, только 10% неопределившихся избирателей заявили, что были бы более склонны проголосовать за республиканцев, если бы бензин подешевел на доллар за галлон.

Еще более тревожные для Трампа данные приводит Silver Bulletin — агрегатор рейтингов и аналитическая платформа американского статистика Нейта Сильвера. Согласно прогнозу FLIPR, шансы демократов вернуть контроль над Палатой представителей выросли примерно до 93%, а шансы взять Сенат приблизились к 74%.

Кроме того, по данным Silver Bulletin, демократы сейчас опережают республиканцев в среднем по общенациональному опросу о выборах в Конгресс почти на девять пунктов.

Это означает, что дизельная сделка с Путиным может не только не помочь Трампу, но и усилить обвинения в том, что он готов платить украинскими интересами ради собственных политических целей.

Сделка уже вызвала резкую реакцию в Вашингтоне. Американские СМИ пишут о сопротивлении даже среди части республиканцев, которые считают, что импорт российского топлива подрывает санкционную политику США и фактически помогает Кремлю финансировать войну против Украины.

Таким образом, Трамп пытается представить соглашение с Путиным как заботу об американских потребителях. Но для его критиков это выглядит иначе: как попытка найти внешнего виновника перед выборами и одновременно дать Москве экономическую передышку.

Проблема для Трампа в том, что избирательная динамика уже сложилась не в его пользу. И даже если цены на топливо немного снизятся, политический поезд для республиканцев, похоже, уже ушел.

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