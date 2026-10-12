Европейские лидеры поддержали Зеленского 3 12.10.2026, 12:22

4,386

Владимир Зеленский

Волна солидарности из европейских столиц.

Представители стран Европы выразили поддержку президенту Владимиру Зеленскому после того, как глава Белого дома Дональд Трамп ослабил санкции против поставок российского дизтоплива и призвал сменить руководителя Украины. «Мы поддерживаем Украину. Мы поддерживаем президента Зеленского», — заявил в разговоре с BBC министр обороны Великобритании Уэс Стритинг.

В субботу Трамп сказал, что Украине нужен новый лидер, способный «заключить сделку» для остановки войны, и что Зеленскому лучше прекратить атаки на российские НПЗ и «не создавать проблемы всему миру». В ответ на это глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в воскресенье заявил, что Берлин продолжает «полностью поддерживать» Зеленского, передает Euronews. «Европе нужна стабильность, а это значит, что мы совершенно определенно продолжаем оставаться на стороне Украины и ее правительства», — подчеркнул он. Президент Эмманюэль Макрон также поддержал украинского президента: «Франция продолжит оставаться на стороне Украины и президента Зеленского».

По словам французского лидера, Париж выступает за «реальное энергетическое перемирие» между Россией и Украиной, однако Москва «по-прежнему отказывается от этого, в последнее время еще больше активизировав удары по украинской инфраструктуре».

Польский премьер Дональд Туск «абсолютно убежден», что никто не сможет сломить Украину и ее президента в их «борьбе против российской агрессии», написал политик в X. «Я заверил [Зеленского], что он может рассчитывать на полную солидарность Польши и Европы с украинским народом», — заявил он.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также поддержала украинского лидера «в его борьбе за свободу своего народа», а глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не смягчит свою позицию в отношении РФ. «Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого не сделает», — написала она в X.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com