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Европейские лидеры поддержали Зеленского

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  • 12.10.2026, 12:22
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Европейские лидеры поддержали Зеленского
Владимир Зеленский

Волна солидарности из европейских столиц.

Представители стран Европы выразили поддержку президенту Владимиру Зеленскому после того, как глава Белого дома Дональд Трамп ослабил санкции против поставок российского дизтоплива и призвал сменить руководителя Украины. «Мы поддерживаем Украину. Мы поддерживаем президента Зеленского», — заявил в разговоре с BBC министр обороны Великобритании Уэс Стритинг.

В субботу Трамп сказал, что Украине нужен новый лидер, способный «заключить сделку» для остановки войны, и что Зеленскому лучше прекратить атаки на российские НПЗ и «не создавать проблемы всему миру». В ответ на это глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в воскресенье заявил, что Берлин продолжает «полностью поддерживать» Зеленского, передает Euronews. «Европе нужна стабильность, а это значит, что мы совершенно определенно продолжаем оставаться на стороне Украины и ее правительства», — подчеркнул он. Президент Эмманюэль Макрон также поддержал украинского президента: «Франция продолжит оставаться на стороне Украины и президента Зеленского».

По словам французского лидера, Париж выступает за «реальное энергетическое перемирие» между Россией и Украиной, однако Москва «по-прежнему отказывается от этого, в последнее время еще больше активизировав удары по украинской инфраструктуре».

Польский премьер Дональд Туск «абсолютно убежден», что никто не сможет сломить Украину и ее президента в их «борьбе против российской агрессии», написал политик в X. «Я заверил [Зеленского], что он может рассчитывать на полную солидарность Польши и Европы с украинским народом», — заявил он.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также поддержала украинского лидера «в его борьбе за свободу своего народа», а глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не смягчит свою позицию в отношении РФ. «Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого не сделает», — написала она в X.

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