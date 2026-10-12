Европейские лидеры поддержали Зеленского

Европейские лидеры поддержали Зеленского3
- 12.10.2026, 12:22
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Волна солидарности из европейских столиц.
Представители стран Европы выразили поддержку президенту Владимиру Зеленскому после того, как глава Белого дома Дональд Трамп ослабил санкции против поставок российского дизтоплива и призвал сменить руководителя Украины. «Мы поддерживаем Украину. Мы поддерживаем президента Зеленского», — заявил в разговоре с BBC министр обороны Великобритании Уэс Стритинг.
В субботу Трамп сказал, что Украине нужен новый лидер, способный «заключить сделку» для остановки войны, и что Зеленскому лучше прекратить атаки на российские НПЗ и «не создавать проблемы всему миру». В ответ на это глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в воскресенье заявил, что Берлин продолжает «полностью поддерживать» Зеленского, передает Euronews. «Европе нужна стабильность, а это значит, что мы совершенно определенно продолжаем оставаться на стороне Украины и ее правительства», — подчеркнул он. Президент Эмманюэль Макрон также поддержал украинского президента: «Франция продолжит оставаться на стороне Украины и президента Зеленского».
По словам французского лидера, Париж выступает за «реальное энергетическое перемирие» между Россией и Украиной, однако Москва «по-прежнему отказывается от этого, в последнее время еще больше активизировав удары по украинской инфраструктуре».
Польский премьер Дональд Туск «абсолютно убежден», что никто не сможет сломить Украину и ее президента в их «борьбе против российской агрессии», написал политик в X. «Я заверил [Зеленского], что он может рассчитывать на полную солидарность Польши и Европы с украинским народом», — заявил он.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также поддержала украинского лидера «в его борьбе за свободу своего народа», а глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не смягчит свою позицию в отношении РФ. «Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого не сделает», — написала она в X.