Зеленский: Украина снова не получила предупреждение от союзников о ракетном ударе по Киеву 19 14.10.2026, 9:40

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иллюстративное фото

Три человека погибли.

Западные партнеры снова не предупредили Украину о готовящемся ракетном ударе по Киеву, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его данным, поздно вечером 13 октября российские военные атаковали столицу баллистическими ракетами, которые были обнаружены «уже фактически на подлете». Одно из попаданий пришлось по многоэтажному жилому дому, а другое — по ТЭЦ-4, которая является важным объектом для энергообеспечения Киева. «Факты показывают, что россияне не считают необходимым соблюдать то, о чем сказал президент США. Украина поддержала прекращение энергетического огня. Россия берет на прицел очередную электростанцию и жизни наших людей», — отметил Зеленский.

В результате удара по девятиэтажному жилому дому в Деснянском районе Киева погибли два человека, еще 21, включая одного ребенка, получили ранения, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС). Пожар охватил восемь этажей дома, 16 жильцов были спасены. Также один человек погиб и один был ранен при ударе по нежилому зданию в Голосеевском районе города. Обстрел баллистическими ракетами продолжился ночью и утром. По данным мэра Киева Виталия Кличко, целью стали несколько энергетических объектов. «В столице происходят отключения электроэнергии», — написал Кличко в телеграм-канале. По данным энергокомпании ДТЭК, блэкаут затронул Дарницкий, Днепровский, Печерский, Соломенский районы и часть Голосеевского.

Накануне Зеленский сообщил, что вечером 12 октября Киев не получил предупреждения о российском ракетном ударе от союзников. Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что разведданными с Украиной делятся не только США, но и другие страны НАТО. «Бывают моменты, когда эта информация не доходит. Это не первый случай. Если на этот раз были определенные технические моменты, думаю, специалисты разберутся», — сказал Игнат.

По данным Politico, США заявили Украине, что не предоставили данные разведки из-за плохих погодных условий. При этом источники Financial Times ранее рассказали, что США пригрозили прекратить обмен разведданными с Украиной, если Киев не согласится на остановку ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Президент США Дональд Трамп на фоне заявлений Зеленского заверил, что американские военные продолжают предоставлять украинской армии разведывательную информацию.

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