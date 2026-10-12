Гарри Каспаров: Российскую империю нужно ликвидировать 20 12.10.2026, 14:21

9,922

Гарри Каспаров

Фото: Getty Images

На китайских картах вместо Владивостока изображен Хайшэньвай.

Безопасность Европы невозможна без активного участия Вооруженных сил Украины. Об этом в кулуарах Форума свободной России, который прошел в Варшаве 11 октября, корреспонденту сайта Charter97.org заявил один из лидеров российской оппозиции, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров:

— Сейчас идет война, для которой НАТО создавалось. НАТО в ней не участвует. Более того, ясно, что 32 страны в НАТО, работающие по принципу консенсуса, не могут создать адекватные механизмы для отражения российской агрессии.

Поэтому чем дольше мы пытаемся цепляться за этот призрак, тем дольше мы отодвигаем момент, когда можно будет создавать реальные механизмы защиты. Сегодня понятно, что любая российская агрессия на северо-востоке Европы может быть отражена силами стран, которые здесь находятся, плюс Украина, которая реально помогает им. И поэтому, опять же, надо смотреть правде в глаза. Любые попытки переложить ответственность с тех стран, которые могут отразить агрессию, на этот мифический орган, работающий в рамках консенсуса, просто реально помогают Путину.

В ходе дискуссии на Форуме свободной России Гарри Каспаров высказал мнение, что Китай стал доминирующим фактором в России:

— Китай является главной движущей силой войны России против Украины. Потому что без китайской помощи война закончится завтра. Если Си Цзиньпин захочет закончить войну, она закончится. Он может позвонить Путину, и война закончится.

Китай последние несколько лет активно публикует карты. На этих картах все нарисовано четко. Это миллион квадратных километров, которые Россия забрала по двум договорам 1858 и 1860 годов. Вся китайская Маньчжурия. Китай не собирается от них отказываться. Это возвращение исторических земель, не какой-то скалистый остров, за который надо еще воевать. Это территория, которая уже может иметь китайское большинство.

И я думаю, что война в этом плане помогает. Потому что значительная часть потерь мужского населения в РФ происходит как раз в этих регионах. По-моему, китайской стала вся территория от Владивостока до Читы. Только города Владивосток на китайских картах уже нет. Там Хайшэньвай, работает китайская таможня.

Также Гарри Каспаров заявил, что «российскую империю нужно ликвидировать»:

— Позиция и моя, и большей части Форума связана с тем, что потенциальная демократизация российского пространства должна быть связана с ликвидацией имперских институтов и формированием новой государственности на добровольной основе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com