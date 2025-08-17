закрыть
Зеленский: Безопасность для Украины должна работать, как пятая статья НАТО

  • 17.08.2025, 16:32
Зеленский: Безопасность для Украины должна работать, как пятая статья НАТО

Украина настаивает на реальных гарантиях.

Украина настаивает на реальных гарантиях безопасности, которые будут работать на практике, так же как пятая статья НАТО, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на совместную пресс-конференцию украинского президента Владимира Зеленского и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Нужно, чтобы безопасность работала на практике, как статья 5 НАТО. И мы рассматриваем вступление в ЕС как часть гарантий безопасности», - подчеркнул президент Украины.

Он отметил, что Киев слышал от президента США Дональда Трампа, что Америка и российский диктатор Владимир Путин смотрят на это так же.

«Поэтому мы говорили о переговорах о вступлении в ЕС. Не может быть никаких разделений Украины и Молдовы. Если будет такое разделение, это автоматически будет означать, что Европа разделена в отношении Украины, что Европа не имеет общей и прочной позиции по гарантиям безопасности», - подчеркнул он.

