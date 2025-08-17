Зеленский: Безопасность для Украины должна работать, как пятая статья НАТО 4 17.08.2025, 16:32

Украина настаивает на реальных гарантиях.

Украина настаивает на реальных гарантиях безопасности, которые будут работать на практике, так же как пятая статья НАТО, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на совместную пресс-конференцию украинского президента Владимира Зеленского и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Нужно, чтобы безопасность работала на практике, как статья 5 НАТО. И мы рассматриваем вступление в ЕС как часть гарантий безопасности», - подчеркнул президент Украины.

Он отметил, что Киев слышал от президента США Дональда Трампа, что Америка и российский диктатор Владимир Путин смотрят на это так же.

«Поэтому мы говорили о переговорах о вступлении в ЕС. Не может быть никаких разделений Украины и Молдовы. Если будет такое разделение, это автоматически будет означать, что Европа разделена в отношении Украины, что Европа не имеет общей и прочной позиции по гарантиям безопасности», - подчеркнул он.

