Белоруска Мария Жодик появилась на билбордах в польском Белостоке 1 12.10.2026, 14:39

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Мария Жодик

Наша соотечественница — одна из самых успешных спортсменок Польши.

На улицах Белостока и окрестностей появились большие щиты с изображением известной прыгуньи в высоту Марии Жодик. На билбордах спортсменка с заслуженной серебряной медалью Чемпионата мира по легкой атлетике в руках популяризирует здоровый образ жизни и новый городской квартал, сообщает «Радыё Рацыя».

Мария Жодик родилась в белорусских Барановичах. Ее профессиональный путь в Беларуси был успешным: в 2020 году она стала чемпионкой страны и отобралась на Олимпиаду в Токио. Однако из-за принципиальной гражданской позиции и подписания открытого письма спортсменов против фальсификации выборов и насилия силовиков лукашенковские чиновники лишили ее возможности выступить на Играх. Позднее спортсменка также открыто осудила военную агрессию России против Украины.

В 2022 году Мария приняла тяжелое решение об эмиграции, чтобы спасти спортивную карьеру. Она переехала в Польшу и выбрала своим новым домом Белосток. Здесь она нашла поддержку, начала тренироваться в клубе KS Podlasie Białystok под руководством тренера Павла Вышиньскогоi и получила стипендию от президента города. В марте 2024 года президент Польши Анджей Дуда официально предоставил белоруске польское гражданство. Сегодня Мария является официальным послом белостокского спорта.

Билборды появились в Белостоке не случайно: последние два года стали для спортсменки по-настоящему звездными. Сначала Мария вернулась в Токио, куда ее не пустил лукашенковский режим, и завоевала серебро на чемпионате мира по легкой атлетике 2025 года, взяв высоту 2 метра под польским флагом. А совсем недавно, в августе 2026 года, Жодик подтвердила свой высокий класс в британском Бирмингеме, где завоевала серебряную медаль чемпионата Европы с результатом 1,95 метра. Спортивные успехи Марии и работа ее тренера были официально отмечены почетными наградами от властей города.

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