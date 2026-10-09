закрыть
9 октября 2026, пятница, 23:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как выглядело лицо Пашиняна во время выступления Лукашенко

5
  • 9.10.2026, 19:27
  • 27,674
Как выглядело лицо Пашиняна во время выступления Лукашенко

Фотофакт.

На саммите СНГ в Туркменистане говорилось многое. Но то, о чем промолчали, было куда красноречивее.

Вот с каким выражением лица премьер Армении Никол Пашинян слушал речи Александра Лукашенко, когда тот вещал про «прочный фундамент» и «единство Содружества Независимых Государств», «которое опирается на общую историю, культурное наследие, человеческие связи».

Отметим, между правителем и армянским премьером уже давно искрит. Лукашенко несколько раз хамски заявлял, что «Армения никому не нужна». Пашинян жестко отвечал белорусскому диктатору.

В интервью сайту Charter97.org один из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывший депутат Верховного Совета республики и экс-посол Армении в России Степан Григорян заявил, что нападки Лукашенко в адрес Пашиняна — попытка угодить Москве.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук