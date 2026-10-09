Как выглядело лицо Пашиняна во время выступления Лукашенко

Как выглядело лицо Пашиняна во время выступления Лукашенко5
- 9.10.2026, 19:27
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Фотофакт.
На саммите СНГ в Туркменистане говорилось многое. Но то, о чем промолчали, было куда красноречивее.
Вот с каким выражением лица премьер Армении Никол Пашинян слушал речи Александра Лукашенко, когда тот вещал про «прочный фундамент» и «единство Содружества Независимых Государств», «которое опирается на общую историю, культурное наследие, человеческие связи».
Отметим, между правителем и армянским премьером уже давно искрит. Лукашенко несколько раз хамски заявлял, что «Армения никому не нужна». Пашинян жестко отвечал белорусскому диктатору.
В интервью сайту Charter97.org один из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывший депутат Верховного Совета республики и экс-посол Армении в России Степан Григорян заявил, что нападки Лукашенко в адрес Пашиняна — попытка угодить Москве.