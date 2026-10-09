Как выглядело лицо Пашиняна во время выступления Лукашенко 5 9.10.2026, 19:27

27,674

Фотофакт.

На саммите СНГ в Туркменистане говорилось многое. Но то, о чем промолчали, было куда красноречивее.

Вот с каким выражением лица премьер Армении Никол Пашинян слушал речи Александра Лукашенко, когда тот вещал про «прочный фундамент» и «единство Содружества Независимых Государств», «которое опирается на общую историю, культурное наследие, человеческие связи».

Отметим, между правителем и армянским премьером уже давно искрит. Лукашенко несколько раз хамски заявлял, что «Армения никому не нужна». Пашинян жестко отвечал белорусскому диктатору.

В интервью сайту Charter97.org один из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывший депутат Верховного Совета республики и экс-посол Армении в России Степан Григорян заявил, что нападки Лукашенко в адрес Пашиняна — попытка угодить Москве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com