Экс-посол Армении в России ответил Лукашенко 4 5.10.2026, 16:06

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Степан Григорян

Диктатора никто нигде не ждет.

Во время встречи с участниками заседания Евразийского межправительственного совета 2 октября в Минске Лукашенко призвал Никола Пашиняна не торопиться в Евросоюз и отдельно спросил, «куда твой коньяк заберут», намекая на зависимость Армении от российского рынка. На этом фоне Кремль продолжает давить на Ереван через торговлю, газ и вопрос выбора между ЕС и ЕАЭС.

Какое послание Лукашенко хотел передать Пашиняну этим заявлением? Это его собственная позиция или он фактически озвучивает требования Кремля?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с одним из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывшим депутатом Верховного Совета республики и экс-послом Армении в России Степаном Григоряном.

— Думаю, конечно, это не собственное мнение Лукашенко. Кремль говорит ему, чтобы он тоже это озвучивал.

Дело в том, что кампания против властей Армении, которая идет в России, продолжается уже давно и непрерывно. Начиная от Путина и заканчивая Марией Захаровой, Лавровым, Оверчуком, Сергеем Шойгу и другими, они все время говорят что-то против той политики, которую ведет сегодняшняя власть Армении.

Они то в одной форме говорят, то в другой. Против евроинтеграции Армении, против суверенных шагов Еревана. Но это, видимо, не действует, поэтому они привлекают своих подопечных, я так выражусь, таких как Лукашенко, чтобы он тоже говорил. И, естественно, Лукашенко говорит. Тем более что у него с Николом Пашиняном отношения не сложились.

Вы знаете, в этом заседании Евразийского межправительственного совета Никол Пашинян участвовал по видеосвязи. Он не поехал в Минск, потому что, помните, были политические столкновения Лукашенко с Николом Пашиняном. И Никол Пашинян обещал никогда не ехать в Минск, пока Лукашенко будет президентом Беларуси.

Но ясно, что Лукашенко говорил это с подачи Москвы. Например, он высказал мысль, что нас нигде не ждут, что армянский коньяк никто не купит в Европе. Он сказал: нас нигде не ждут.

Должен признаться, что впервые я с ним согласен. Действительно, Беларусь Лукашенко никто нигде не ждет. Это первый случай, когда я согласен с Лукашенко.

Но я бы сказал следующее: пусть он не распространяет это на Армению. В случае с Арменией нас везде ждут. С нами хорошо работают американцы, европейцы, арабские страны, латиноамериканские страны. Поэтому пусть он распространяет это только на себя. Но, безусловно, Лукашенко говорил это с подачи Путина.Есть много вещей, которые Путин не может повторять 50 раз. Поэтому дают Лукашенко говорить.

Теперь вторая сторона всего этого дела. На мой взгляд, Никол Пашинян, когда выступал по видеосвязи, начал объяснять, как должна работать зона свободной торговли, свободное перемещение товаров, людей и так далее. Знаете, это как метать бисер перед свиньями. Я не считаю, что это правильно. Потому что там сидят те люди из России, которые и закрывали рынок перед армянскими товарами.

Какой смысл перед ними такие вещи говорить? Поэтому у меня замечание, конечно, в первую очередь к Лукашенко, но частично и к Николу Пашиняну. Какой смысл объяснять этим людям, которые закрыли перед ним свой рынок? Речь идет о премьер-министре России, о президенте России. Они приняли политическое решение и закрыли российский рынок перед армянскими товарами. Какой смысл объяснять им, что такое свободная торговля, зона свободной торговли и так далее?

Думаю, для Армении это очень важный момент. Армении надо определиться: сколько можно быть и здесь, и там? Иногда балансирование во внешней политике полезно, но сейчас оно абсолютно не полезно. Почему? Потому что рынок Евразийского союза закрыт. Это видно.

Поэтому участие в этих заседаниях и разговоры об умных вещах, о которых говорил Никол Пашинян, абсолютно бессмысленны.

— Как Армения может противостоять дальнейшему давлению Москвы? Какие реальные варианты ответа есть у Еревана?

— Смотря в каких вопросах. С моей точки зрения, всегда можно найти ответы. Например, по атомной станции.

Последнее заявление Никола Пашиняна меня немного удивило. Он сказал такие вещи, что создается впечатление, будто Армения может согласиться на то, чтобы Россия строила атомную станцию в Армении. До этого была четкая позиция: очень вероятно, что в Армении будут строить модульную атомную станцию, американскую.

Но последнее выступление Никола Пашиняна было несколько дней назад, когда руководитель «Росатома» Алексей Лихачев находился в Армении. После этого Никол Пашинян сказал, что мы думаем о строительстве большой атомной станции, не модульной. То есть прозвучал намек, что, может быть, речь идет о российской атомной станции.

Я считаю, что это будет самый неудачный ответ. Потому что если ты будешь строить новую атомную станцию с Россией, значит, твоя зависимость от России в энергетике еще больше усилится. А именно сильная зависимость от России привела к катастрофе в Карабахе.

Ни для кого не секрет, что катастрофа, которая произошла в Карабахе. Не буду раскрывать, вы сами понимаете, что я имею в виду. Но эта катастрофа произошла именно потому, что Россия как союзник не помогла, сдала Армению, грубо говоря, предала Армению.

Но почему у нее получилось предать? Потому что все было в руках России: и газ, и газовые трубы, и железные дороги, и противовоздушная оборона. Многие не знают, что наша противовоздушная оборона — это российская противовоздушная оборона. То есть Россия ничем не помогла именно потому, что она монопольно всем владеет в Армении.

И сейчас продолжать это, я думаю, самый неудачный ответ. Но в ряде других областей я вижу, что наши власти пытаются создавать альтернативы. Проект TRIPP с Дональдом Трампом, конечно, создаст альтернативные возможности для разблокирования Армении. Активно работают и европейцы, включая наблюдателей на армяно-азербайджанской границе. Вы же знаете, там находится европейская миссия.

Есть шаги, которые, конечно, правильные. Мы начали постепенно брать под свое управление наши границы с Ираном, с Турцией, а также контроль в аэропорту. Это показывает, что шаги делаются. Но я не всегда вижу последовательность, не всегда вижу последовательные действия нашего правительства.

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