Экс-посол Армении в России: Армяне проголосовали против Путина 8.06.2026, 12:28

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Степан Григорян

Фото: factor.am

Путин окончательно теряет Армению и весь Южный Кавказ.

В Армении прошли парламентские выборы. По предварительным данным, партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала уверенную победу.

Как прошли эти выборы и что известно о результатах на данный момент? Об этом сайт Charter97.org поговорил с одним из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывшим депутатом Верховного Совета республики и экс-послом Армении в России Степаном Григоряном.

— Очень важно, что Никол Пашинян выиграл эти выборы. Его партия «Гражданский договор» набрала 49,8 процента. В парламент также проходят две партии пророссийского толка. Это «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна . Вместе они набрали около 37 процентов.

Это означает, что Никол Пашинян победил. Его партия получила немного меньше 50 процентов, но в пропорциональной системе Армении есть важная особенность. В парламент проходят четыре силы, а голоса партий, которые не преодолели барьер, перераспределяются между теми, кто прошел.

После этого перерасчета, по закону, у партии Никола Пашиняна внутри парламента будет около 58 процентов. То есть у «Гражданского договора» будет большинство. Оно дает право сформировать правительство и проводить свою политику. Поэтому сейчас мы имеем ситуацию, при которой новое правительство будет формировать Никол Пашинян.

Но здесь есть важный нюанс. Пашинян хотел получить конституционное большинство. Например, если бы он набрал 52–53 процента голосов, то после перерасчета мог бы получить около 67 процентов мест в парламенте. Это очень важная тонкость.

Мои прогнозы здесь на 100 процентов сбылись. Для меня это важно как для профессионала. Многие мне говорили: «Ты помогаешь Николу Пашиняну, почему не говоришь, что они получат конституционное большинство?» Но я профессионал, я глубоко изучаю ситуацию.

Очень важно, что Пашинян получил большинство. Это действительно большая победа, особенно при том давлении, которое оказывала Россия. Пашинян фактически победил Путина.

Пашинян сформирует парламентское большинство, но конституционного большинства у него нет. Для чего оно было ему нужно? Многие не знают этой тонкости нашей Конституции. В Армении можно объявить референдум только через конституционное большинство в парламенте. Других механизмов нет.

Если у Пашиняна нет конституционного большинства, а остальные силы никогда не поддержат его по таким вопросам, это означает, что он не сможет получить необходимые голоса для конституционных изменений. Тем более по вопросу с Азербайджаном.

Азербайджан требует, чтобы Армения изменила Конституцию, где есть упоминание Карабаха. Речь идет о ссылке на Декларацию о независимости. В принципе, наше правительство готово к этому. Если мы уберем эту ссылку, ничего страшного не случится. Но это можно сделать только через конституционные изменения. А они возможны только при наличии конституционного большинства в парламенте.

Значит, то, что конституционного большинства нет, не страшно. Но это, конечно, немного сковывает руки Никола Пашиняна. При этом у него есть парламентское большинство, и он сможет принимать важные законы. В том числе по евроинтеграции.

— Как после победы Пашиняна может измениться политический курс Армении?

— Уже сейчас понятно, что Армения продолжит путь в Европу. Это очень хорошо и очень важно.

Евроинтеграционный процесс продолжится. Также очень важно, что продолжится программа TRIPP. Это все программы, связанные с США. Думаю, все будет нормально. Но будут проблемы с изменением Конституции и по другим вопросам.

Я думаю, Пашинян теперь все-таки будет действовать смелее. 58 процентов в парламенте — это тоже большой процент. Думаю, он будет последовательно и более жестко идти к евроинтеграции. Конечно, Пашинян обязательно позвонит Путину. Он будет говорить с ним, чтобы не было слишком жесткого противостояния. Какие-то шаги для балансирования он сделает.

Но эта победа дает ему возможность вести Армению к евроинтеграции более последовательно. Все-таки в обществе было большое давление. Многие критиковали этот курс, говорили, что евроинтеграция — это плохо, а евразийство — наше «святое место». После этих выборов он может смелее идти и на шаги с Азербайджаном. Этот мандат, который он получил, это мандат на мир.

— Что победа Пашиняна означает для Путина? Как Кремль отреагирует на потерю Армении и ослабление влияния в регионе?

— Во-первых, Кремль давно потерял Армению. Это произошло тогда, когда он сдал Карабах Азербайджану.

Но сейчас Кремль потерял Армению еще раз, уже окончательно. Почему? Потому что Москва устроила страшную кампанию. Каждый день российские чиновники нас пугали. Потом закрыли рынки для наших товаров. И ничего не получилось. Они не смогли повлиять на армянское общество.

Это означает, что Кремль потерял серьезное влияние в Армении. Даже шантаж не сработал. Это очень серьезное поражение. Второе поражение Кремля после предательства Армении в вопросе Карабаха. Тогда они потеряли нас, а сейчас потеряли еще раз.

Россия начала шантажировать Армению и делать вещи, которые совершенно нелогичны. Путин проиграл этот спор с Николом Пашиняном. 1 апреля 2026 года это уже был открытый спор Путина с Пашиняном. И по итогам выборов Путин его проиграл.

Более того, Путин до последних дней угрожал. Каждый раз звучало: мы это сделаем, мы это сделаем, опомнитесь, у вас будет как в Украине. Несмотря на эти запугивания, Кремль проиграл по полной программе.

Причем в Молдове победа проевропейских сил была четкой, но все-таки трудной. В том числе за счет молдаван из-за границы. В случае с Арменией граждане внутри страны проголосовали против Кремля. Это очень важный момент.

Россияне, я думаю, смогли привезти несколько тысяч граждан Армении из России, чтобы они проголосовали против Пашиняна. Но граждане Армении в самой Армении проголосовали за него. И Пашинян победил.

То есть Путин последовательно теряет Армению, а значит, теряет Южный Кавказ. Потому что позиции Путина в Азербайджане и Грузии всегда были слабыми. Сейчас он окончательно теряет Армению, поэтому теряет Южный Кавказ по полной программе.

Россияне пугали нас украинским сценарием. Например, Алексей Оверчук буквально за день или за два до выборов говорил, что если пророссийские силы не победят, то Россия вообще закроет рынок для Армении.

Но ответ уже идет от европейцев. Голландия и Латвия открыли свои рынки для наших цветов. Да, уже наши цветы идут в Голландию и Латвию. У нас производство цветов большое, но не настолько большое, чтобы удовлетворить рынок Голландии. Потому что Голландия — это мировой рынок, один из центров мировой торговли цветами. И сейчас то же самое будет по другим продуктам.

По многим товарам быстро начнется переориентация на Европу. У нас есть хорошие товары. Да, есть товары, которые не соответствуют европейским стандартам. Но есть и такие, которые соответствуют. Европа быстро поможет нам переориентироваться.

То есть первый удар, который нанесет нам Путин, будет смягчен. Конечно, потери будут у некоторых экономических субъектов в Армении. Но Никол Пашинян обещал компенсировать эти потери.

Сейчас есть еще один важный вопрос. Посмотрим на действия пророссийской оппозиции в Армении. В последнее время она постоянно говорила о серьезных нарушениях. Я считаю, что выборы были достаточно прозрачными. Но если они считают, что были нарушения, какие-то аресты и так далее, они должны выходить на протестные акции. Они должны подавать жалобы в Центральную избирательную комиссию и в суды.

Посмотрим, будут они это делать или нет. Это тоже очень важный критерий ситуации.

Мне кажется, что в Армении сформировался легитимный парламент. Это были конкурентные выборы. Все имели возможность говорить что хотят и когда хотят. Теперь посмотрим, как поведет себя оппозиция и что она будет говорить.

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