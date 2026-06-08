Пашинян объявил о победе своей партии 8.06.2026, 8:24

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Он отметил, что сможет «единолично» сформировать правительство Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе своей партии «Гражданский договор» на парламентских выборах в стране. «Хочу подчеркнуть, что по сравнению с 2021 годом партия «Гражданский договор» получила голоса большего числа граждан Республики Армения, вотум доверия большего числа граждан. Это накладывает большую ответственность», — сказал Пашинян. Он отметил, что партия по итогам голосования сможет «единолично» сформировать правительство.

Пашинян пообещал продолжить курс сближения с Западом, но также развивать отношения с Россией и другими странами Евразийского союза. Кроме того, он назвал целью установление дипломатических отношений и открытие границы с Турцией, а также подписание мирного соглашения с Азербайджаном. На момент заявления Пашиняна было подсчитано 10% голосов. К утру 8 июня ЦИК Армении обработал 94% бюллетеней. Партия «Гражданский договор» получила 50,07% голосов, «Сильная Армения» миллиардера Самвела Карапетяна — 23,35%, а блок «Армения» экс-президента страны Роберта Кочаряна — 9,96%.

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