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Трамп назвал дату визита Си Цзиньпина в США

  • 23.07.2026, 23:59
Трамп назвал дату визита Си Цзиньпина в США
Фото: Getty Images

Визит Си будет ответом на поездку президента США в Китай.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США 24 сентября. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с журналистами в Агентстве по охране окружающей среды.

«Мы говорили об искусственном интеллекте, когда я был в Пекине, и мы будем обсуждать это снова»,— сказал американский президент.

Визит Си будет ответом на поездку Дональда Трампа в Китай. Американский президент посетил КНР в мае. Сам он называл свою поездку «огромным успехом». Китайская сторона сообщила о «значительных результатах» саммита.

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