Трамп назвал дату визита Си Цзиньпина в США
- 23.07.2026, 23:59
Визит Си будет ответом на поездку президента США в Китай.
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США 24 сентября. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с журналистами в Агентстве по охране окружающей среды.
«Мы говорили об искусственном интеллекте, когда я был в Пекине, и мы будем обсуждать это снова»,— сказал американский президент.
Визит Си будет ответом на поездку Дональда Трампа в Китай. Американский президент посетил КНР в мае. Сам он называл свою поездку «огромным успехом». Китайская сторона сообщила о «значительных результатах» саммита.