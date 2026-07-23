В Минске задержали россиянина, который организовал аферу с «бумажным НДС» 23.07.2026, 23:31

Иллюстрация: samitov.ru

У его компании нулевая выручка за прошлый год, хотя она работает уже 27 лет.

В Минске задержали россиянина Александра Осина, которого правоохранители считают организатором одной из крупнейших в России теневых площадок по продаже так называемого бумажного НДС. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

В Минске Осин проживает около полугода. Он — собственник фирмы «Справочная 055», которая работает в сфере налогового консультирования. У компании нулевая выручка за прошлый год, хотя она работает уже 27 лет. Также Осин значится учредителем и директором IT-компании «Контер», передает РБК.

По версии следствия, Александр Осин является организатором одной из крупнейших в стране интернет-площадок по продаже так называемого бумажного НДС. Это схема, при которой компании создают фиктивные сделки с фирмами-однодневками, чтобы получить налоговый вычет. На деле товар или услуга не существуют, но документы оформляют так, будто операция прошла. В результате компания уменьшает сумму НДС, которую должна заплатить государству, объяснял телеграм-канал Baza.

Только с 2023 по 2025 год через площадку Осина прошли фиктивные вычеты по НДС на сумму более 1,2 трлн руб (около 44,2 млрд белорусских рублей). Тысячам клиентов Осина уже выставлены требования об уплате налогов более чем на 300 млрд рублей (11,12 млрд белорусских рублей). Сейчас Россия и Беларусь ведут переговоры о его экстрадиции, передает «КоммерсантЪ».

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