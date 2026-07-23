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Лига конференций: БАТЭ сыграл вничью со швейцарским «Сьоном»

  • 23.07.2026, 22:25
Лига конференций: БАТЭ сыграл вничью со швейцарским «Сьоном»

1:1.

БАТЭ и «Сьон» разошлись миром в матче квалификации Лиги конференций. Встреча прошла на стадионе «Мехти Гусейнзаде» в Сумгаите (Азербайджан) и завершилась со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет на 16-й минуте. Нападающий Владислав Варакса получил передачу от полузащитника Егора Русакова и отличился точным ударом.

Гости отыгрались в концовке первого тайма. На 42-й минуте полузащитник Уинсли Ботели восстановил равновесие после передачи нападающего Рилинда Нивокази.

Следующий матч БАТЭ проведет против «Сьона» 30 июля в 21:15 по Минску.

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