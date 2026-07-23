Украинские киберспециалисты сбили «лучший истребитель» Путина с помощью российской ПВО 23.07.2026, 22:37

Появились неожиданные подробности падения Су-57 в Подмосковье.

Падение российского истребителя Су-57, который Владимир Путин называл «лучшим в мире», стало результатом успешной кибероперации. Об этом проинформировал проект InformNapalm 23 июля.

О падении самолета вблизи подмосковного села Луцино во время тренировочного полета стало известно сегодня днем. Минобороны России сообщило, что «учебно-боевой самолет упал во время выполнения взлета». По официальной версии, причиной катастрофы стала техническая неисправность. В то же время российские провоенные блогеры предполагали, что на самом деле самолет был сбит «дружественным огнем» ПВО.

Проект InformNapalm проинформировал, что сбивание самолета стало результатом операции HUMINT+CYBINT – сочетания агентурной разведки и киберразведки, которая «превратила российский контур ПВО в инструмент поражения собственной авиации».

Так, 17 июля проект писал, что специалисты проанализировали новый массив материалов, перехваченных у россиян. Среди них были стримы с полигона, на котором готовили расчеты ПВО «БАРС Москва» для противодействия украинским дронам (на причастность этого подразделения к сбиванию самолета намекал один из z-пропагандистов). На основе этих материалов InformNapalm подготовил аналитическую записку о подготовке личного состава, программно-аппаратном комплексе, алгоритмах боевой работы и выявленных уязвимостях системы «БАРС Москва» и передал ее силам обороны Украины.

«Россия создавала «БАРС Москва», чтобы защищать столичный регион от украинских дальнобойных дронов. В итоге один из ее расчетов помог сбить с неба российский Су-57», – подытожили в InformNapalm.

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