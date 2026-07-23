Сенат США включил Иран в законопроект Линдси Грэма о санкциях против России 23.07.2026, 22:54

«Адские» санкции сенаторы надеются принять до августовского перерыва.

Американские сенаторы включили финансовые санкции против Ирана в двухпартийный пакет санкций против России, который они надеются принять до августовского перерыва.

Об этом заявил лидер большинства Джон Тун, пишет Politico.

«Они были добавлены на заключительном этапе. Думаю, все с этим согласились, ведь мы и так бы это сделали. Санкции против Ирана действуют уже более 30 лет», — сказал Тун.

Сенаторы уже несколько месяцев пытаются принять двухпартийный законопроект о санкциях против России и стран, покупающих российскую нефть, но эти усилия получили новый импульс после смерти сенатора Линдси Грэма, который был одним из главных сторонников законопроекта.

Тун выразил уверенность, что Сенат сможет принять пересмотренный пакет санкций до начала августовских каникул.

«Я проводил переговоры с демократами и коллегами из нашей партии, и, на мой взгляд, мы приближаемся к соглашению. Поэтому надеюсь, что нам удастся подготовить законопроект. Если мы также сможем достичь временной договоренности о процедуре, чтобы ускорить его рассмотрение в Сенате, это будет дополнительным преимуществом», — добавил лидер большинства.

Законопроект Грэма-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) — это двухпартийная инициатива американских сенаторов-республиканцев Линдси Грэма и демократа Ричарда Блюменталя, направленная на существенное усиление экономического давления на Россию и ее торговых партнеров. После смерти Грэма документ продолжают продвигать его соавторы.

Основные положения законопроекта:

введение санкций против руководства РФ, государственных банков, энергетического сектора и так называемого «теневого флота»;

предоставление президенту США полномочий вводить вторичные пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают закупать значительные объемы российской нефти, газа и других энергоносителей. В первоначальной версии речь шла о 500%, однако после переговоров документ смягчили до максимально 100%;

предусмотрена возможность для президента временно откладывать применение отдельных санкций или пошлин, если это соответствует национальным интересам США.

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