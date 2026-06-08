Партия Пашиняна побеждает на выборах с большим отрывом 11 8.06.2026, 7:36

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Фото: Ozge Elif Kizil/Anadolu/Getty Images

(Обновляется) Армения выбирает Европу.

Партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» набирает на парламентских выборах 50,25% по результатам подсчета 90% голосов избирателей, сообщает ЦИК республики.

У партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна — 23,31%. На третьем месте блок «Армения» экс-президента страны Роберта Кочаряна — 9,78%. Партия Гагика Царукяна «Процветающая Армения» — 4,2%.

Отмечается, что подсчитаны голоса с 1199 из 2005 избирательных участков.

Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков — 8%.

После подсчета 10% голосов Пашинян заявил, что его партия «Гражданский договор» «единолично сформирует правительство», одержав победу на парламентских выборах.

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