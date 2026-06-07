Первые данные ЦИК: партия Пашиняна лидирует на выборах в Армении
- 7.06.2026, 23:16
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Пророссийские силы сильно отстают.
Партия «Гражданский договор» действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна лидирует на парламентских выборах, сообщает ЦИК страны.
Первые данные. Согласно данным с первых 110 участков, партия «Гражданский договор» набирает 57,14% голосов.
Следом идёт блок «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером Самвелом Карапетяном — 21,43% голосов.
На третьем месте блок «Армения», который возглавляет бывший президент Роберт Кочарян. По результатам предварительных данных они набирают 8,21%.
Партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна на данный момент имеет 5,1% голосов.
Явка составила 58,97%, всего проголосовали 1 476 597 граждан Армении — такие данные обнародовал ЦИК в 21:00 по местному времени.
В выборах приняли участие 18 политических сил: 16 партий и два альянса. Партия нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна вступила в борьбу с пророссийскими объединениями. Предвыборная кампания проходила на фоне сближения ЕС и Армении, а также растущего напряжения между Москвой и Ереваном.