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Экзит-полы: Партия Пашиняна побеждает на выборах в Армении

  • 7.06.2026, 20:50
Экзит-полы: Партия Пашиняна побеждает на выборах в Армении
Фото: Reuters

Зафиксирована высокая явка.

В Армении завершилось голосование на парламентских выборах, которые считают одними из важнейших для страны за последние годы. Местные СМИ начали сообщать результаты опросов экзит-пол.

Издание news.am пишет, что возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном партия «Гражданский договор» получает 32,7% голосов.

«Сильная Армения» Самвела Карапетяна набирает 29% голосов, блок «Армения» Роберта Кочаряна — 13,2%, партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна — 6,1%, партия «Крылья единства» Армана Татояна — 4,6%.

Явка на парламентских выборах в Армении составила 58,97%, сообщает ЦИК.

По сообщению интернет-ресурса (Civic Newshttps://civic.am/news/117154), партия «Гражданский договор», возглавляемая Пашиняном, получает 56,7% голосов.

Более точных результатов голосования стоит дожидаться ближе к полуночи по местному времени (11 вечера по Минску).

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