Экзит-полы: Партия Пашиняна побеждает на выборах в Армении 7.06.2026, 20:50

Фото: Reuters

Зафиксирована высокая явка.

В Армении завершилось голосование на парламентских выборах, которые считают одними из важнейших для страны за последние годы. Местные СМИ начали сообщать результаты опросов экзит-пол.

Издание news.am пишет, что возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном партия «Гражданский договор» получает 32,7% голосов.

«Сильная Армения» Самвела Карапетяна набирает 29% голосов, блок «Армения» Роберта Кочаряна — 13,2%, партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна — 6,1%, партия «Крылья единства» Армана Татояна — 4,6%.

Явка на парламентских выборах в Армении составила 58,97%, сообщает ЦИК.

По сообщению интернет-ресурса (Civic Newshttps://civic.am/news/117154), партия «Гражданский договор», возглавляемая Пашиняном, получает 56,7% голосов.

Более точных результатов голосования стоит дожидаться ближе к полуночи по местному времени (11 вечера по Минску).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com