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Замглавы Пентагона Колби: Самое время завершить войну РФ в Украине

  • 24.07.2026, 2:08
Замглавы Пентагона Колби: Самое время завершить войну РФ в Украине
Элбридж Колби

Американская администрация надеется на скорейшее достижение договоренностей с Москвой.

Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби заявил в интервью The New York Times, что наступило оптимальное время для завершения войны РФ в Украине. По его словам, американская администрация надеется на скорейшее достижение договоренностей с Москвой.

«Думаю, если бы я был в Кремле, я бы посоветовал сказать: сейчас самое подходящее время, чтобы положить конец этому конфликту. В лице президента Трампа у вас есть человек, искренне заинтересованный в мире. Давайте будем рациональны. Давайте заключим сделку. Думаю, это был бы разумный подход»,— отметил замглавы Пентагона.

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