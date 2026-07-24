Замглавы Пентагона Колби: Самое время завершить войну РФ в Украине
- 24.07.2026, 2:08
Американская администрация надеется на скорейшее достижение договоренностей с Москвой.
Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби заявил в интервью The New York Times, что наступило оптимальное время для завершения войны РФ в Украине. По его словам, американская администрация надеется на скорейшее достижение договоренностей с Москвой.
«Думаю, если бы я был в Кремле, я бы посоветовал сказать: сейчас самое подходящее время, чтобы положить конец этому конфликту. В лице президента Трампа у вас есть человек, искренне заинтересованный в мире. Давайте будем рациональны. Давайте заключим сделку. Думаю, это был бы разумный подход»,— отметил замглавы Пентагона.