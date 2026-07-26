Испании и Франции эвакуируют свыше 220 тысяч человек 26.07.2026, 2:54

Иллюстрационное фото

Масштабные лесные пожары вышли из-под контроля.

Французские власти распорядились эвакуировать почти 60 000 человек в окрестностях Бордо из-за масштабных лесных пожаров, которые вспыхнули на территории Франции и Испании. Всего свыше 220 000 человек приказали покинуть опасные районы, пишет BBC.

Отмечается, что около 200 000 человек были эвакуированы на юго-западе Франции в регионах Жиронда и Ланды. Президент Франции Эммануэль Макрон мобилизовал вооруженные силы для оказания помощи в ликвидации пожаров.

Испанские власти предупредили, что пожар в окрестностях Мадрида превышает возможности пожарных по его локализации после того, как три пожара к западу от столицы слились в один. Также правительство Испании объявило чрезвычайное положение в стране: 25 000 человек получили приказ об эвакуации, а почти 40 000 человек - не выходить из своих домов.

По словам президента автономного сообщества Мадрида Исабель Диас Аюсо, это худший пожар в истории региона. Она отметила, что на этот район обрушилась буря из-за высоких температур, неумолимого ветра и сливающихся фронтов пожара.

Испанские местные службы экстренной помощи сообщили, что лесные пожары продвигаются в направлении муниципалитетов Робледо-де-Чавела и Фреснедильяс-де-ла-Оливия, которые находятся в 50 км от столицы Мадрида.

«Лесной пожар достиг своего пика и в настоящее время выходит за пределы возможностей пожарных по его локализации», – рассказал журналистам Карлос Новильо, руководитель управления по чрезвычайным ситуациям регионального правительства Мадрида.

Для остановки продвижения пламени Испания задействовала Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям. Его основной задачей является защита территорий вблизи города Эль-Эскориал.

Власти также следят за отдельным лесным пожаром в соседней провинции Авила. Чиновники опасаются, что огромный пожар в Бургоондо может соединиться с мадридским. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что власти делают все возможное, чтобы предотвратить слияние этих двух пожаров.

В издании добавили, что в Мадридском регионе выгорело не менее 6 000 гектаров земли, а пожар в Авиле охватил почти 9 000 гектаров. Были эвакуированы восемь муниципалитетов, в том числе Чапиньера, Навас-дель-Рей, Кольменар-дель-Арройо, Фреснедильяс-де-ла-Олива, Робледо-де-Чавела, Альдеа-дель-Фресно, Навалагамелья и Сарсалехо. Еще несколько населенных пунктов, в том числе Сан-Мартин-де-Вальдейглесиас, Пелайос-де-ла-Преса и Вилья-дель-Прадо, находятся в режиме изоляции.

Кроме того, испанская Гражданская гвардия арестовала одного человека и ведет расследование в отношении еще одного в связи с пожаром в Бургоондо. Чиновники не исключают, что пожар в Бургоондо мог быть вызван халатностью при использовании тяжелой техники в период действия ограничительных мер.

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