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В Беларуси становится больше краснокнижной форели

  • 25.07.2026, 21:45
В Беларуси становится больше краснокнижной форели
Иллюстрационное фото

Ее могут разрешить ловить по лицензии.

В Беларуси водится морская форель – кумжа. Но с тех пор, как об этом стало известно, вид находится в Красной книге страны, а его популяцию пытаются нарастить. Как рассказал старший научный сотрудник лаборатории ихтиологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Алексей Полетаев, кумжа попадает в наши воды по р. Вилии из Балтийского моря. Здесь она нерестится и уплывает обратно.

Чтобы сделать пребывание в нашей стране максимально комфортным, специалисты следят за тем, чтобы на пути рыб не было преград (бобровых плотин, запруд), часть икры оплодотворяют искусственно и растят под присмотром, а ловить морскую форель рыбакам строго запрещено.

И результат есть: популяция этого вида выросла втрое за последние десятилетия. Алексей Полетаев не исключает, что с учетом положительной динамики эта рыба со временем может стать объектом лицензионного лова: по примеру соседних стран рыбаки могли бы покупать путевки на добычу определенного количества особей.

– Доходы от этого можно было бы направлять на дальнейшее восстановление популяции, – говорит представитель НАН Беларуси. – Но пока кумжи еще не настолько много, чтобы разрешать даже лимитированный вылов.

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