Пашинян: ЕС откроет рынок для сельхозпродуктов из Армении 7.06.2026, 19:26

Россия же ограничила ввоз.

Рынок Европейского Союза будет открыт для армянской сельскохозяйственной продукции без взимания таможенных пошлин. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время брифинга в день парламентских выборов в воскресенье, 7 июня, пишет «Немецкая волна».

Он напомнил, что 4 июня состоялся его телефонный разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. По словам Пашиняна, глава Еврокомиссии сообщила о готовности ЕС оказать Армении дополнительную поддержку, включая финансовую помощь в размере свыше 50 миллионов евро. Эти средства, как ожидается, будут направлены на преодоление текущих трудностей, связанных с экспортом сельскохозяйственной и другой продукции.

Пашинян подчеркнул, что, помимо финансовой помощи, Евросоюз намерен упростить доступ армянских товаров на европейский рынок. В частности, речь идет о введении режима свободной торговли для сельхозпродукции Армении.

«Кроме срочной поддержки в объеме 50 миллионов евро, предназначенной для компенсации искусственно возникших проблем в сфере экспорта, Урсула фон дер Ляйен сообщила еще одну важную новость: армянская сельскохозяйственная продукция будет поставляться в страны Евросоюза без таможенных пошлин, то есть в рамках свободного торгового режима», - отметил премьер-министр.

Россия ограничила ввоз сельхозпродукции из Армении

Отдельно Пашинян затронул вопрос сложностей с экспортом в Россию, подчеркнув, что в последние месяцы армянские производители столкнулись с различными ограничениями и административными барьерами. По его словам, речь идет как о задержках на границе, так и о дополнительных проверках, которые затрудняют поставки и увеличивают издержки экспортеров. В этом контексте открытие европейского рынка рассматривается правительством как важная альтернатива, способная диверсифицировать экспортные потоки и снизить зависимость от одного направления сбыта.

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