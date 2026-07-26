Белоруса обязали дважды платить алименты на сына

Белоруса обязали дважды платить алименты на сына1
- 26.07.2026, 5:27
Как так вышло?
Из-за простой ошибки белорус был вынужден дважды заплатить алименты на своего ребенка. Как так получилось, рассказал адвокат юридической консультации Центрального района Гомеля Роман Навоев в интервью порталу «Правда Гомель».
Этот случай он привел в качестве примера, который показывает, как важно внимательно подходить к любым соглашениям.
Одна из клиенток юриста получала алименты в упрощенном судебном порядке. Но затем вместе с экс-супругом она оформила договор у нотариуса.
По нему мужчина должен быть сразу выплатить всю причитающуюся малышу сумму алиментов до его совершеннолетия. Но был нюанс – бывшие супруги не сообщили нотариусу об уже действующем судебном решении.
Проблемы могло и не возникнуть. Однако спустя полгода бывшая жена усомнилась в справедливости выплаченной суммы и обратилась в суд.
«Процесс завершился тем, что сделка была признана недействительной. С бывшего главы семьи заново взыскали алименты», – рассказал Навоев.
А учитывая, что наше законодательство препятствует обратному потоку финансов, ту крупную сумму алиментов экс-супруг не получил.