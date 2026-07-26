В оккупированной Алуште ввели режим ЧС 26.07.2026, 6:39

Город более двух суток остается без электричества.

В связи с длительным отключением электроэнергии после атак ВСУ в оккупированной Алуште (Крым) ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил местный оперштаб в Telegram. По его данным, «Крымэнерго» уже передало список абонентов, оставшихся без света более 48 часов (кроме сёл Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье, Генеральское, Лесное) в «минтруд» Крыма и ГУ МЧС России по региону, а с 27 июля жители смогут подать заявления на выплаты через «Госуслуги».

Сложная обстановка, согласно сообщению «Крымэнерго», наблюдается и в других районах: на северо-западе, востоке и юге Крыма. Также в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма» заявили об отсутствии воды на западе и юго-востоке региона — в Евпатории, Судаке, Феодосии и прилегающих посёлках.

Накануне командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт «Мадяр» Бровди в Telegram отчитался об операции «Крымский рубильник off»: только в период за 23–24 июля было поражено 19 энергоузлов (17 в Крыму, 2 на других оккупированных территориях), всего с 1 по 24 июля — 136 целей. Среди атакованных — подстанции в Ялте, Гурзуфе, Феодосии, Евпатории, Судаке и других населенных пунктах.

По данным Администратора торговой системы оптового рынка электроэнергии («АТС»), в первые 20 дней июля энергопотребление в Крыму упало на 42% год к году, в Севастополе — на 22%. Балаклавская ТЭС не работает с 15 июля после удара по турбине Siemens, Таврическая ТЭС — не на полную мощность. Выработка электроэнергии в Крыму (без Севастополя) рухнула на 86% год к году.

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