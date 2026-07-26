В Минске задержали «черного риелтора» 26.07.2026, 4:11

Он пытался обманом завладеть квартирой минчанина.

Силовики задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в попытке завладеть двухкомнатной квартирой 49-летнего минчанина. Когда владелец жилья отказался от невыгодной сделки, его избили и заставили написать расписку о несуществующем долге, сообщила пресс-служба МВД.

По информации силовиков, ранее судимый представитель одной из диаспор на протяжении двух месяцев «обрабатывал» владельца квартиры. Сообщается, что у потерпевшего были вредные привычки, из-за чего он легко поддавался манипуляциям.

Сначала 37-летний фигурант представился риелтором и заявил, что адрес квартиры с задолженностью по коммунальным платежам ему якобы подсказали в силовых структурах. После этого он делал вид, что заботится о владельце: помогал оплачивать услуги ЖКХ и давал небольшие суммы наличными.

В итоге они договорились о сделке. Однако накануне подписания документов минчанин узнал, что вместо обещанной однокомнатной квартиры и доплаты его собираются переселить в населенный пункт в 50 км от столицы. После этого мужчина отказался продавать квартиру.

Тогда, как сообщает МВД, так называемый риелтор перешел от уговоров к угрозам и насилию. Он избил потерпевшего и заставил написать расписку о несуществующем крупном долге.

Фигуранта задержали при силовой поддержке спецподразделения «Алмаз». Следователи возбудили уголовное дело за вымогательство в особо крупном размере (ч. 3 ст. 208 УК). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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