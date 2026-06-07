В Армении началось голосование на решающих парламентских выборах 7.06.2026, 9:10

Результаты определят будущий внешнеполитический курс страны.

В Армении в 08.00 по местному времени 7 июня начались очередные выборы в парламент. По всей стране открылись 2005 избирательных участков, сообщают «Новости-Армения». Эти выборы называют решающими — они определят будущий внешнеполитический курс страны: либо она продолжит осторожный разворот в сторону Запада при действующем премьере, либо вернется в орбиту влияния Москвы под руководством пророссийской оппозиции.

Пашинян против «друзей Кремля»

Как пишет Euronews, избирателям предстоит сделать выбор между центристской партией «Гражданский договор» действующего премьер-министра Никола Пашиняна и фрагментированной пророссийской оппозицией, которую открыто поддерживает Кремль.

Ключевая оппозиционная сила — блок «Сильная Армения», который возглавляют бывший президент Роберт Кочарян и российско-армянский миллиардер Самвел Карапетян. Последний участвует в кампании, находясь под домашним арестом.

Накануне выборов Европейский союз и США выразили однозначную поддержку Николу Пашиняну. Президент США Дональд Трамп заявил о «полной и безоговорочной поддержке» переизбрания премьера, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что «Европа твердо стоит на стороне Армении» на фоне экономического давления со стороны Москвы.

Согласно опросу, проведенному компанией Breavis за несколько дней до голосования, партия Пашиняна может получить более 60% голосов, что позволит ему укрепить стратегический разворот страны на Запад. При этом, по данным того же опроса, ни одна оппозиционная партия не сможет преодолеть 12%-й барьер.

Обстановка перед выборами была напряженной. 6 июня Следственный комитет Армении задержал шестерых кандидатов от оппозиционного блока «Сильная Армения» по обвинениям в подкупе избирателей и отмывании денег. Также СМИ сообщали о резком росте числа граждан Армении, прибывающих из России для участия в голосовании.

Как будут проходить выборы?

По данным ЦИК Армении, в списках избирателей числятся 2 млн 505 тысяч 102 человека. В выборах принимают участие 18 политических сил: 16 партий и два блока. Среди них — партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна, блок «Сильная Армения», партия «Процветающая Армения», «Армянский национальный конгресс» и другие.

За ходом голосования будут следить международные наблюдатели от БДИПЧ/ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, ПАСЕ, Европейского парламента и других организаций.

Центральная избирательная комиссия Армении установила график информирования о ходе голосования и подсчета голосов (минское время — на час раньше):

с 09.00 ЦИК начнет публиковать данные о ходе голосования;

с 12.00 до 21.00 с трехчасовым интервалом ЦИК будет озвучивать информацию о явке;

в 20.00 избирательные участки закроются и начнется подсчет голосов;

с 00.00 8 июня начнется оглашение предварительных результатов по мере их поступления с избирательных участков;

до 20.00 8 июня ЦИК подведет и официально опубликует предварительные итоги голосования.

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