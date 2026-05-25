25 мая 2026, понедельник, 16:09
Армения открыла железнодорожное сообщение с Евросоюзом в обход России

  • 25.05.2026, 14:56
  1,774
Помогут Грузия и Турция.

Армения впервые открыла железнодорожное сообщение с Евросоюзом через Грузию и Турцию. Планируется дальнейшее расширение транспортных маршрутов с Турцией, Азербайджаном и Ираном.

Железная дорога Ахалкалаки (Грузия) — Карс (Турция) теперь открыта для экспорта из Армении и импорта в страну. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает «Новости-Армения».

«Рад объявить, что железная дорога Ахалкалаки-Карс, как и железная дорога Азербайджана, отныне открыта для экспорта из Армении и импорта в Армению. Это большое событие в экономической жизни нашей страны. Благодарю партнеров из Турции и Грузии», — сообщил Пашинян.

По его словам, в настоящее время Армения через территорию Грузии и Азербайджана имеет железнодорожное сообщение с Россией, а далее — через РФ и Казахстан — с Китаем.

«Теперь железнодорожное сообщение возможно также с Европейским союзом через территории Грузии и Турции. В ближайшее время ожидается открытие железнодорожного сообщения Армения-Турция, Армения-Азербайджан, а затем через Нахичеван — Армения-Иран. Мы станем свидетелями этих событий в ближайшем будущем в результате реализации проекта TRIPP», — отметил Пашинян.

