Президент Сербии Вучич заявил о возможном уходе в отставку 25.05.2026, 14:46

Александр Вучич

Страна охвачена протестами.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может уйти в отставку в ближайшее время. Об этом он сказал журналистам в Пекине перед началом визита в Китай, пишет портал N1.

«Мой мандат скоро истекает, и, возможно, я подам в отставку», — сказал Вучич. Он был впервые был избран в 2017 году и переизбран в 2022-м, а его полномочия истекают в 2027 году.

Заявление прозвучало на фоне новых протестов в Сербии. Вечером 23 мая в центре сербской столицы прошла акция «Студенты побеждают». После ее завершения у здания парламента, где находились сторонники правящей Сербской прогрессивной партии, начались столкновения между протестующими и полицией. Вучич оценил число участников митингов в 30500–34300 человек. Он призвал оппонентов к диалогу и обвинил организаторов в инцидентах после завершения акции — во время беспорядков против полиции использовалась пиротехника, камни и металлические прутья.

Протесты в Сербии продолжаются с ноября 2024 года после обрушения козырька вокзала в городе Нови-Саде. Тогда погибли 16 человек. Участники акций обвиняют власти в недостаточном контроле за безопасностью, коррупции и требуют проведения досрочных парламентских выборов.

