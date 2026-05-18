Украинский депутат: «Мадяр» неспроста предупреждает Лукашенко 18.05.2026, 15:27

Олег Дунда

Киев готов отвечать на провокации.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди дважды за несколько дней жестко предупредил Лукашенко, заявив, что Украина фиксирует каждый «Шахед», который летит через Беларусь. После атаки на Москву он фактически дал понять диктатору: коридор для российских оккупантов будет иметь последствия.

Почему, на ваш взгляд, «Мадяр» выступил с такими жесткими предупреждениями Лукашенко именно сейчас? Этот вопрос сайт Charter97.org задал депутату Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Олегу Дунде:

— Это произошло после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что существует риск использования территории Беларуси как плацдарма для проведения военных операций — либо на севере Украины, либо против стран Балтии.

С моей точки зрения, на север Украины никто не пойдет, а вот страны Балтии находятся под большой угрозой начала оккупационной операции со стороны Москвы. И в данном случае единственным плацдармом, который может быть для этого использован, является Беларусь.

В этой связи понятно, почему Роберт Бровди намекает, что могут быть нанесены удары. Обратите внимание: буквально сегодня в Беларуси проходят ядерные учения Лукашенко. Объяснение очень простое: это фактически попытка запугать нас и европейских партнеров, чтобы они не вмешивались и не реагировали на Беларусь, потому что иначе якобы будет ядерная война.

Но я не думаю, что в ответ на удары Украины, так называемые удары беспилотными системами по Беларуси, Лукашенко каким-то образом запустит ядерное оружие. Я уверен, что после победы Украина заберет себе то ядерное оружие, которое сейчас размещено в Беларуси.

— Диктатор Лукашенко изображал «миротворца», хотя Беларусь используют для ударов по Украине. После заявлений «Мадяра» сможет ли он и дальше прикрываться «нейтралитетом»?

— Лукашенко ни на что не способен. Он не является самостоятельным политиком и представителем самостоятельной страны, а фактически является инструментом Кремля.

Если Лукашенко пытается занять позицию миролюбивого диктатора, то это не потому, что он сам так хочет, а потому, что есть такая задача от Путина. Это нужно для того, чтобы использовать Беларусь как площадку для гибридных атак и гибридных операций со стороны Москвы. И в этом случае Минск является частью этого плана.

Например, по состоянию на сегодня между Вильнюсом и Минском каждые пять минут ходят автобусы. Фактически этим автобусным сообщением пользуются владельцы белорусских паспортов. Но возникает вопрос: насколько много среди этих владельцев паспортов реальных белорусов? Может ли пользоваться белорусскими паспортами внедренная агентура Москвы? Безусловно, может.

Именно за счет того, что Лукашенко занимает такую, знаете, хитрую позицию, все это и становится возможным. Без этой хитрой позиции, я думаю, Литва и Польша уже давно прекратили бы автобусное сообщение с Беларусью. Но на практике ни Варшава, ни Вильнюс этого не сделали.

То есть это является угрозой. Именно такая коммуникация, такие сообщения и такие взаимодействия с белорусским режимом опасны. С Минском практически не коммуницируют как с независимым государством. С ним коммуницируют, условно говоря, как с тем же Брянском — только с отдельными флагами и отдельными паспортами.

