Россияне тренируют ядерный удар из Беларуси

Россияне тренируют ядерный удар из Беларуси5
- 18.05.2026, 11:14
Начались учения.
Сегодня под руководством начальника Генштаба Беларуси началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения, сообщило Минобороны.
Цель тренировки — совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов.
Согласно Минобороны, в ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
Сообщается, что главной особенностью мероприятия станет проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории страны. Основной упор будет сделан на отработку вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния, проведения расчетов для применения сил и средств.
Отмечается, что тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках так называемого союзного государства.
Отметим, известный американский историк и публицист Юрий Фельштинский считает, что Путин может нанести ядерный удар по странам Балтии или Польше с территории Беларуси. Подобного мнения придерживается и лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич.