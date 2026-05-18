Россияне тренируют ядерный удар из Беларуси 5 18.05.2026, 11:14

Начались учения.

Сегодня под руководством начальника Генштаба Беларуси началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения, сообщило Минобороны.

Цель тренировки — совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов.

Согласно Минобороны, в ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.

Сообщается, что главной особенностью мероприятия станет проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории страны. Основной упор будет сделан на отработку вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния, проведения расчетов для применения сил и средств.

Отмечается, что тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках так называемого союзного государства.

Отметим, известный американский историк и публицист Юрий Фельштинский считает, что Путин может нанести ядерный удар по странам Балтии или Польше с территории Беларуси. Подобного мнения придерживается и лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич.

